Дороги смерти: почему жизнь стоит $5 тыс. и как сломать систему уже сегодня (ИНФОГРАФИКА)

Если верить статистике, на дорогах в Украине становится безопаснее – снижение ДТП и смертей за 6 месяцев 2018 года превысило 10%. О том, работают ли штрафы и как еще улучшить позитивную динамику, Фактам ICTV рассказал основатель и главный редактор сайта dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

Впрочем, после двух масштабных ДТП с маршрутками, в которых 20 июля погибли 15 человек, хотя они и не попали в статистику, невольно начинаешь сомневаться в официальных цифрах. А тут еще Нацполиция объявила о тотальных проверках всех перевозчиков.

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Результаты всего за 10 дней впечатляющие – поймали 21 водителя автобуса в состоянии алкогольного опьянения, не говоря уже о других нарушениях: с 28 тыс. автобусов – 764 технически неисправны.

Самой часто приходится ездить на таком автобусе к родителям. На первый взгляд вроде все хорошо и водители надежные, со стажем, но тормоза… слышно на все село! И так продолжается не менее 3 лет.

А недавно, именно из-за тех же проверок, патруль остановил автобус, в котором возвращалась уже в столицу. Полицейским показалось, что водитель разговаривает по телефону. Сколько было недовольства – как со стороны водителя, так и пассажиров. Проверили все документы и отпустили.

То есть, действительно, в Украине и правда не хватает контроля на дорогах. Водители воспринимают обычные проверки как оскорбление, хотя это должно быть нормой. С этого начинается безопасность на дорогах. Но об этом позже, а пока возвращаемся к статистике.

Фото: Патрульная полиция Украины

Штрафы работают? Статистика ДТП за 6 месяцев 2018

Если в 2017 году ежедневно на дорогах гибли в среднем 9 человек, то в первом полугодии 2018 года – 7.

По другим показателям также положительная динамика:

за полгода случилось 68 776 ДТП – это на 10,2% меньше, чем за аналогичный период 2017-го;

– это на меньше, чем за аналогичный период 2017-го; в этих ДТП получили травмы 12 847 человек – минус 15,9%;

– минус из этих почти 13 тыс. погибло 1 237 человек – меньше на 10,2%.

Правда, главные причины аварий, которые приводят к тяжким последствиям, по данным Патрульной полиции, остаются неизменными.

Лидер антирейтинга – превышение скорости (35% всех ДТП). Далее следуют нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, несоблюдение дистанции, а замыкает пятерку вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В свою очередь, основатель и главный редактор сайта dtp.kiev.ua Владислав Антонов говорит, что не замечает какого-то снижения количества серьезных аварий, по крайней мере по Киеву.

– Дело в том, что статистику можно считать абсолютно по-разному. Я думаю, что ее, скорее всего, подгоняют под те меры, которые проводятся. То есть ограничили скорость 50 км в час, увеличили штрафы, есть какие-то законодательные инициативы. В любом случае нужно показывать эффективность этих мер через статистику. Опять же, как считать, допустим, погибших и пострадавших. Эти данные отличаются у Минздрава и МВД. Например, погибших можно считать непосредственно на месте ДТП, можно считать тех, кто погиб в течение недели или месяца после аварии. Опять же, как они попадают в статистику – как пострадавшие или погибшие – тоже неизвестно, – объяснил он.

Планы и перспективы

Возвращение камер для фиксации нарушений ПДД

После серии смертельных ДТП на дороги Украины планируют вернуть контроль скорости и фиксировать нарушения на новенькие камеры. Начиная с 2019 года установят в целом 3726 таких камер. Но пока не легализован стандарт оборудования для автоматической фиксации нарушений ПДД.

Чиновники Мининфраструктуры обещают решить вопрос в ближайшие месяцы, ведь без сертификации их нельзя использовать для привлечения водителей к ответственности.

Эта инициатива вызвала много критики в среде автовладельцев, но пример, скажем, Польши или Беларуси говорит о необходимости такой меры. В этих странах с установлением камер количество ДТП уменьшилось на 30%. А у нас превышение скорости – это главная причина смертельных аварий.

– Система автоматического контроля, безусловно, должна быть – это стандартная практика в любых нормальных странах. Даже в Африке и Азии, над которыми мы всегда смеялись, давно это есть. Мы отстаем от многих стран, от того же Гондураса, например. Это очень технологичное современное государство по сравнению с Украиной…Контроль должен быть. Другое дело, как он будет реализован, – отмечает Владислав Антонов.

По его словам, все будет зависеть от того, как при этом будет законодательно имплементировано наложение штрафов, как будет работать патрульная полиция, которой выдадут средства для контроля скорости.

10 лет тюрьмы – за пьяное ДТП

Всего год назад 37% от общего количества ДТП приходилось на аварии с участием пьяных водителей. Именно этим объясняют авторы законопроекта (№7064) необходимость ужесточения наказания для таких водителей, вплоть до уголовной ответственности. Этот документ уже принят народными депутатами 4 июля за основу.

– Действительно, у нас нет дифференциации, допустим, по санкциям к пьяным водителям. Если у водителя 0,25 промилле или 2,5 промилле (в 10 раз больше), наказание одно и тоже. Должна быть дифференциация: 0,25 промилле – это денежный штраф, если 1 промилле – это административное задержание на какое-то время (до утра) и если это 2-3 промилле – то уже уголовная ответственность с изъятием прав, – считает Антонов.

На данный момент за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год. В случае рецидива придется заплатить 20,4 тыс. и потерять водительские права на 3 года. А водителя, которого дважды в течение 5 лет ловили пьяным, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет. И это уже работает, если вождение в пьяном виде сместилось на пятое место в списке главных причин ДТП.

Если же закон примут окончательно, в Уголовный кодекс будет внесена новая статья №286-1 о нарушении ПДД нетрезвым человеком, согласно которой, если водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и это привело к тяжелым последствиям, ему грозит 8-10 лет тюрьмы и лишение прав на 10 лет. Если же, несмотря на запрет, водителя поймают за рулем, ему грозит лишение свободы на 5 лет с лишением права управлять авто пожизненно.

По мнению Антонова, это вполне справедливое наказание, если речь идет о серьезной аварии с пострадавшими, но его реализацию он называет фантастикой.

– В Украине даже за убийство людей редко кого-то садят, обычно все решают. В итоге стоимость жизни украинца небольшая. Это буквально $2-3 тыс. или $5 тыс. Все обычно откупаются, находят деньги, никого не садят. Поэтому 10 лет – это фантастика, научная пока что, – уверяет главред dtp.kiev.ua.

Как снизить смертность на дорогах уже сегодня?

Что же делать, если жить надо здесь и сейчас? Какие меры могут реально повысить безопасность на дорогах?

Далее – прямая речь Владислава Антонова.

– Во-первых, увеличение количества патрульной полиции. Сейчас дефицит кадров, примерно треть патрульных уволились, новых набираю довольно тяжело, потому что желающих мало. Денег там не так много, работа это тяжелая…

Должны быть остановки для проезда транспорта, должны расширяться полномочия патрульной полиции, как бы это не нравилось людям, и плюс должен быть, конечно, контроль скорости, контроль алкогольного опьянения непосредственно на уровне патрульной полиции. Этого сейчас нет.

Также должна быть обязательно дорожная полиция, которая будет заниматься непосредственно дорожными инцидентами, превентивной работой. То есть своим присутствием она уже будет снижать количество нарушений, потому что люди будут понимать, что есть патрульные, которые могут остановить, оштрафовать, замерять вашу скорость. И даже присутствие 10-20 таких экипажей в том же Киеве будет влиять на ситуацию. Сейчас так называемая дорожная полиция есть только на трассах крупных, но патрули эти по оснащению ничем не отличаются от обычных патрулей.

И, конечно же, дорожная безопасность зависит от каждого отдельно взятого человека. Каждый человек является участником дорожного движения, хочется ему этого или нет. Люди гибнут из-за пренебрежения ПДД, правилами безопасности, инстинктом самосохранения. Чтобы это менять, должна проводиться активная социальная политика – через СМИ, интернет, радио, телевидение…

К сожалению, украинцам сейчас проще погибать в бесконтрольном движении, чем соблюдать ПДД. Судьба эта реализовывается десятками трупов, которые каждый день хоронят в Украине. И это будет продолжаться, люди будут гибнуть, и, я думаю, больше будут гибнуть – человек по 20-30 каждый день…

Чтобы это перебороть, должно пройти очень много времени, и должен быть жесткий контроль. Это эволюционные процессы. Одним каким-то указом, одним введением камер контроля порядок на дорогах нельзя внедрить. Потому что очень долго не было контроля, и выросло целое поколение водителей, которые не привыкли к контролю на дорогах. И они это воспринимают очень негативно. Их удивляет, когда их просто останавливают патрульные полицейские.

С другой стороны – когда происходят страшные аварии, все обвиняют органы власти, которые ничего не делают. Это особенность украинского менталитета. То есть нужно принуждать к порядку.

Как не стать жертвой ДТП: советы Владислава Антонова

Водителям:

Во-первых – не превышайте допустимую безопасную скорость.

Да, в Киеве вы не будете ездить 50 км в час, но 90-100 км – тоже нельзя. Так водитель автоматически становится виновником дорожно-транспортных происшествий.

Если дорогу перебегал пьяный пешеход в неположенном месте, но вы его сбили со скоростью 100 км в час – будете виноваты. Придется потратить много времени и денег, чтобы не сесть в тюрьму.

Во-вторых – не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Это национальная черта, но ее нужно ломать, потому что мы много людей теряем из-за этого.

Пассажирам:

Не садитесь в автомобиль к пьяным неадекватным водителям, даже если это муж, парень или поклонник.

Бывали случаи, когда пассажир погибает, а водитель остается практически невредим. Очень часто в семьях такое происходит.

Я сам наблюдал ситуацию, когда на Южном путепроводе BMW врезался в военный грузовик. Женщине разорвало голову. Мы куски черепа собирали по всей дороге. Это все произошло на глазах ее дочери. Она тоже пострадала, ее увезли в больницу. А пьяный водитель, отец семейства, остался невредим.

Фото: Патрульная полиция Украины

Пешеходам:

В Киеве примерно треть смертей в ДТП – это пешеходы, которые перебегают дорогу в темной одежде, в темное время суток. Они часто пьяны.

Поэтому пешеход должен всегда заботиться о своей безопасности. И, даже переходя дорогу на зеленый свет по зебре, надо смотреть по сторонам, налево-направо.

Нужно переходить дорогу, а не перебегать, не выбегать неожиданно на переход, самому контролировать дорогу и помнить, что водитель может и не остановиться.

К слову, Факты ICTV также собрали самые вопиющие случаи, когда мажоры становились виновниками кровавых аварий.

Фото: dreamstime.com

Валентина Летяк