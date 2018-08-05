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Львовщину засыпал град

Во Львовской области сегодня выпал град размером с вишню.

Град

Об этом в Facebook написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, сегодня в 17.00 в Каменке-Бугской Львовской области выпал град.

– Трасса Киев-Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза побросала ветви деревьев на трассу, водители будьте внимательны и осторожны! – предупредил чиновник.

Читайте: Правила поведения в грозу и ливень – 7 советов Супрун

Недавно во Львове в который раз за месяц прошел сильный ливень с грозой. Во время непогоды не ходили трамваи и троллейбусы.

Фото: Igor Zinkevych

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