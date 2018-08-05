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Погода в Украине на сегодня, 5 августа (КАРТА)

5 августа на западе, севере и в центре Украины ожидаются грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке Украины без осадков, температура до +32°.

Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура +30-32°С.

На западе Украины грозы и до +29°С.

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В северных областях и центре также грозы, а температура воздуха до +30°С.

В Киеве ожидаются дожди и грозы. Температура +18-30°С.

Напомним, синоптики обещали погоду в августе, как в тропиках.

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