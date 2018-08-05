Возвращается 33-градусная жара: прогноз на неделю (КАРТА)

В течение следующей недели в Украине будет преобладать высокая температура воздуха.
Такую погоду прогнозирует в Facebook синоптик Наталья Диденко.
В то же время, по ее словам, в понедельник в западных и северных областях пройдут в кратковременные дожди и грозы.
– Осадки ослабят жару до +24 +29 градусов. На остальной территории будет сухо и жарко, +27 +33 градуса. В Киеве завтра ожидается летний дождь с грозой, температура воздуха +26 +27 градусов, – отметила Диденко.
Прогноз на неделю от Укргидрометцентра
В понедельник, 6 августа, дожди с грозами ожидаются на всей территории Украины.
Очень жарко на юге – до +33, на востоке и в центре +30, на два градуса ниже на севере.
Холоднее всего будет на западе – не выше 26 градусов тепла.
В Киеве дождь, ночью 18-20, а днем 26-28 выше нуля.
На вторник, 7 августа, синоптики прогнозируют дожди на юге и востоке Украины. Температура воздуха в этих регионах составит +31.
На остальной территории – не выше +28.
В столице без осадков, ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла.
В среду, 8 августа, почти на все территории страны установится сухая погода.
Только в Сумской и Черниговской областях возможны дожди.
На севере ожидается +26, на западе, востоке и в центре – до +28.
В южных областях прогнозируют 31-градусную жару.
В Киеве сухо, температура останется неизменной.
На четверг, 9 августа, прогнозируют сухую погоду во всех регионах Украины.
На юге до +30, на Закарпатье +32, в западных и центральных регионах – в пределах +29, на градус ниже на севере и востоке.
В столице сухо и стабильная температура воздуха.
В пятницу, 10 августа, тоже будет сухая и жаркая погода.
До 30 градусов тепла прогнозируют на западе и юге.
На остальной территории – от +27 до +29.
В Киеве без осадков, ночью 14-16, днем 26-28 выше нуля.
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Напомним, синоптики обещали погоду в августе, как в тропиках.