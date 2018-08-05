Воздушные силы получат около 30 модернизированных боевых самолетов

Воздушные силы Украины получат почти 30 модернизированных боевых самолетов к концу 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова.

– В этом году с предприятий концерна Укроборонпром после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов – истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25, – сказал Дроздов.

Он отметил, что Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК сейчас работает над модернизацией самолета Су-24МР.

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– Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще в течение длительного времени, – подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили военнослужащих с профессиональным праздником.