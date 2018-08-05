Технический сбой в метро Киева – движение поездов изменено

На синей ветке Киевского метрополитена произошел сбой движения поездов. На данный момент метро уже работает в обычном режиме.

Об этом сообщает администрация столичной подземки.

– Внимание! Технический сбой на синей линии. Движение поездов организовано от станции Теремки до Контрактовой площади, от станции Оболонь до Героев Днепра, – говорится в сообщении.

О возобновлении движения в обычном режиме обещают сразу же сообщить.

На данный момент метрополитен работает в обычном режиме.

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Напомним, 14 июля в Киеве проезд на всех видах общественного транспорта подорожал до 8 грн. Это касается и метро, ​​но есть способы сэкономить. Факты ICTV выяснили, как это сделать.