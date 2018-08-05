Большой террор: в Украине чтят память жертв

5 августа Украина чтит память жертв Большого террора 1937-1938 гг.

Об этом сообщает Институт национальной памяти.

По этому случаю в Киеве проходят мемориальные мероприятия.

В 9.00 прошла поминальная литургия в Покровской церкви на Подоле.

С 11 до 12 состоялась панихида и мемориальные мероприятия у Креста репрессированным в 1930-х – 50-х гг.

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С 13.00 до 15.00 будут проходить мемориальные мероприятия в Национальном историко-мемориальном заповеднике Быковнянские могилы.

Напомним, Большой террор – это масштабная кампания массовых репрессий граждан, которая была развернута в СССР в 1937-1938 годах. Последствиями террора стало уничтожение политической, художественной и научной элиты, деформация общественных связей и т. д.