От конной упряжки до Hyperloop: как появилась железная дорога и что дальше

Сегодня железнодорожные перевозки являются не только одним из самых быстрых способов путешествия по стране, но и дешевым. Факты ICTV узнали об истории железных дорог и том, что сейчас делает в этом направлении Украина.

Железнодорожные перевозки в мире

Первую рельсовую дорогу построили в промежуток между 1603 и 1604 годами в Великобритании для перевозки угля на конной тяге. Длина дороги составляла приблизительно 3 км.

Долгое время железные дороги сооружались в основном на рудниках, но в начале XIX века получили распространение пассажирские дороги с конной тягой. Незадолго после появления первого паровоза в 1804 году начались и первые эксперименты. Основной проблемой тогда стало то, что железо для рельс было слишком дорогим, а чугун попросту не выдерживал тяжелую машину.

Первой железной дорогой с регулярными пассажирскими перевозками стала Железная дорога Суонси и Мамблза в Уэльсе (Великобритания). Поскольку паровозы все еще не использовались, железная дорога работала благодаря лошадям, которые использовались в качестве тяговой силы.

Первую железную дорогу общественного пользования с паровой тягой построили в Англии в 1825 году, и ее протяжность составляла 40 км. Железную дорогу между крупными городами открыли в 1830 году, она соединила Манчестер с портовым городом Ливерпуль. Именно отсюда берет начало история железных дорог в Европе.

Однако самый большой железнодорожный бум приходится на Америку. В 1815 году не существовало удобного, быстрого и дешевого сухопутного транспорта, потому попытка развивать железные дороги не казалась столь плохой идеей.

Первые короткие железные дороги для промышленных нужд появились в конце 1820-х годов, но все еще была проблема с локомотивами, которые не очень хорошо выдерживали железнодорожные пути. Однако после появления локомотивов Steam Wagon и Stourbridge Lion началось полноценное развитие железных дорог в США.

Первую дорогу общественного использования открыли в 1830 году в штате Мэриленд. Тогда же спроектировали паровозы Tom Thumb и The Best Friend Of Charleston, которые зарекомендовали себя в качестве надежных видов транспорта, и железнодорожная отрасль стала конкурировать с судоходством.

Мировой железнодорожный бум припал на вторую половину 1880-х годов, когда прирост мировой железнодорожной сети стал наибольшим в истории. Лидерами по темпам прироста железных дорог все еще оставались США, в которых они стимулировали интенсивный рост промышленного производства.

В конце XIX – начале XX столетия начали активно развиваться железные дороги на электротяге. Первоначально она использовалась на городских трамвайных линиях и промышленных предприятиях. Вскоре выяснилось, что она выгодна и на тоннельных участках железных дорог, пригородном движении.

Сегодня общая протяжность электрических железных дорог во всем мире достигла 200 тыс. км. Это приблизительно 20% от их общей длины.

Железная дорога в Украине

Первые железные дороги в Украине появились в 1843 году (Инкерманская железная дорога). Она работала на конной тяге, а ее длина составляла 1 км. Поезда начали применять с появлением в 1855 году Балаклавской железной дороги. С 1868 года началось строительство большого количества железных дорог, и до конца 1800-х железнодорожная сеть Украины практически сформировалась. Она способствовала развитию торговли и промышленности. По длине железные дороги в Украине занимают 3 место в Европе с протяженностью в 22,05 тыс. км и имеет 1614 станций и 120 основных вокзалов.

На начало 2013 года основными проблемами железных дорог в Украине выделяли изношенность не только тягового состава и вагонов, но и железнодорожной инфраструктуры. Вместе с тем закупки нового подвижного состава были небольшими. Также проблемой является электрификация путей, которая позволила бы снизить себестоимость перевозок.

Основными грузами на железных дорогах Украины на сегодняшний день являются минеральные удобрения, строительные материалы, каменный уголь и руды. Они составляют приблизительно 25% всех перевозок.

Перспективы развития

Сейчас в Украине проходит масштабное реформирование железнодорожного транспорта. В 2018 году Укрзализныця планировала создать грузовую вертикаль и вагонную компанию UZ Cargo, которые должны усилить конкуренцию на рынке. Также планируется формирование инфраструктурной вертикали, в которой будут работать подразделения по строительству и ремонту путей, строительству и ремонту инженерных сооружений, центр диагностики инфраструктуры. Также продолжается реформа системы закупок, начат аудит системы закупок.

В этом году Укрзализныця планирует закупить 60 пассажирских вагонов, 2 секции электропоездов, модернизировать 226 пассажирских вагонов и 100 секций электропоездов. Для обеспечения грузоперевозок планируется закупка 3,5 тыс. полувагонов, изготовление 3,6 тыс. грузовых вагонов и модернизация 10 тыс. грузовых вагонов.

Для улучшения пассажирских перевозок вводится движение поездов со скоростью 160 км/час, но для этого придется решить проблему распределения сети на линии с преимущественно грузовым и преимущественно пассажирским движением.

С июня в нескольких пассажирских поездах Укрзализныци ввели полноценный комплекс питания, в котором есть завтраки, первые блюда и десерты. А при покупке билетов можно даже заказать ланчбокс. По результатам эксперимента будет принято решение о введении меню в других поездах.

Чтобы адекватно конкурировать на европейском рынке, Украине нужно сузить ширину железнодорожных путей с 1524 мм до европейского образца в 1435 мм. Он распространен в соседних Польше, Румынии, Словакии и Венгрии.

Для того, чтобы убрать так называемые “узкие места” нашей стране понадобится:

построить скоростные железнодорожные линии

разгрузить перегруженные участки и линии, переведя часть потоков на параллельные линии

увеличить среднюю массу одного поезда

увеличить автоматизацию движения

автоматизировать постройку новых железных дорог

Обновление подвижного состава должно продолжиться, поскольку непринятие действенных мер может привести к тому, что мобильность население сильно снизится.

Для уменьшения отставания украинских железных дорог от европейских также потребуется создать базу для постройки современных пассажирских вагонов, в которых будет использоваться импортное оборудование и новые технологии.

Эволюция поездов

4 ноября 1861 во Львов из Перемышля прибыл первый первый пассажирский поезд Украины, который назывался Ярослав. Это положило начало регулярному пассажирскому сообщению между Веной и Львовом.

Сегодня виды поездов различают по характеру груза, массе, размерам, скоростям движения.

Сейчас их принято разделять на 3 большие категории:

пассажирские

грузовые

специальные

Среди пассажирских существуют быстрые, дальние, местные, фирменные, ретро-поезда, туристические и тому подобное. В грузовых поездах различают сборные, участковые, сквозные, передающие и тому подобное.

В Украине используется очень много видов поездов, которые применяют и для грузовых, и для пассажирских перевозок. Они активно модернизируются и меняются.



Український дизельний потяг

Старий пасажирський потяг

Потяг часів Радянського союзу

Локомотив ВЛ11М6

Швидкісний потяг

Нові вагони

Електропоїзд виробництва Крюківського заводу

Електропоїзд виробництва Hyundai Rotem

Європейський потяг Virgin Потяги Duplex От конной упряжки до Hyperloop: как появилась железная дорога и что дальше / 10 фотографий

Железная дорога будущего

Интересной альтернативой железным дорогам в недалеком будущем может стать так называемый Hyperloop, концепцию которого в 2013 году предложил Илон Маск. На сегодняшний день его еще полностью не реализовали.

Идея проекта состоит в том, что будет построен надземный трубопровод, внутри которого будут перемещаться небольшие капсулы со скоростью от 480 до 1220 км/час. Тогда это была только концепция, которую не до конца продумали. Однако ее подхватили несколько компаний. Сейчас концепт активно развивают HyperloopTT, Virgin Hyperloop One и SpaceX. Максимальная скорость, до которой удалось разогнать капсулу в трубе – 457 км/час.

Запустить Hyperloop могут и в Украине ориентировочно в 2023-2025 годах, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Первая поездка на Hyperloop в мире должна состояться в Абу-Даби в 2020 году во время всемирной выставки. Оптимистический сценарий для Украины – 2023-2025 годы. Наша идея – совместить Балтику и Черное море. Видим огромный потенциал в этом направлении, – сказал он.

Место для строительства нашли в Днепре. Цена одного билета составит примерно $150 (около 4 тыс. грн). Первые испытания будут проводить с грузовыми перевозками и только в случае успеха начнутся перевозки пассажиров.



В случае успеха проект может прийти на замену пассажирским перевозкам на поездах, поскольку должен стать не только более быстрым, но и дешевым видом наземного транспорта.

К слову, государственная компания Укрзализныця с 30 мая повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%.

Фото: УНИАН, Dreamstime, Укрзализныця

Відео: WIRED