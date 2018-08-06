Где в Украине самые дешевые и самые дорогие овощи

В Киеве самая дорогая овощная корзина – 87,9 грн, а самая дешевая в Запорожье – 58,6 грн. Такие данные статистики за июнь 2018-го.

Об этом пишет в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, разница между этими регионами составляет 31 грн.

– В нашу корзину вошли продукты, которые подлежат государственному мониторингу цен, то есть по одному килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука, – отметил он.

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Он также назвал пятерку самых дорогих регионов по стоимости овощей:

Киев – 87,9 грн;

Донецкая область – 73,3 грн;

Сумская – 68 грн;

Луганская и Тернопольская области – по 67,1 грн.

Топ-5 самых дешевых регионов выглядит следующим образом:

Запорожская область – 58,6 грн;

Львовская – 58,7 грн;

Днепропетровская – 61,3 грн;

Закарпатская и Черновицкая области – по 61,5 грн.

– Если в июне-июле капуста, картофель и лук стоили значительно дешевле чем в прошлом году, а свекла и морковь наоборот – значительно дороже. В начале августа ситуация стабилизировалась – цены на все практически равны уровню прошлого года, – отмечает Дорошенко.

К слову, в апреле 2018 года цены на продукты для приготовления украинского борща резко возросли.

Фото: pixabay.com