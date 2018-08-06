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Сутки на Донбассе: оккупанты применили тяжелое вооружение

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 40 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

ООС

За прошедшие сутки боевики 40 раз обстреливали украинских военных на Донбассе, 4 раза из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Прицельный огонь российско-оккупационные войска вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках – из вооружения БМП.

– Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Пивденного, Новгородского, Марьинки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции возле Луганского и Гнутово из 82-мм минометов, а защитники Лебединского подверглись огневому воздействию из минометов калибром 120 мм, – говорится в сообщении.

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Вследствие враждебных действий один украинский военнослужащий ранен.

По данным разведки, двух оккупантов уничтожили, семь получили ранения.

К слову, Украина с 2014 года из-за конфликта на Донбассе понесла убытки на общую сумму в $100 млрд.

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