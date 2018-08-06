Доступные лекарства: новый перечень бесплатных препаратов (СПИСОК)

Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы Доступные лекарства. В обновленный реестр лекарств вошло 261 торговое название препарата.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

59 препаратов пациенты смогут получать бесплатно.

Ранее в программе участвовали 239 препаратов в целом и 47 бесплатных.

Количество упаковок бесплатных для пациентов лекарств также возрастет. В частности, если в прошлом полугодии пациенты могли получить около 10 млн упаковок, то в течение следующих 6 месяцев их количество составит более 14 млн.

Читайте: Ученые изобрели лекарство, которое останавливает развитие рака

Со списком можно ознакомиться здесь.

В список бесплатных препаратов входят не только препараты украинских производителей, но и известных иностранных компаний. Так, например, чтобы попасть в новый перечень препаратов, стоимость которых на 100% возмещаются за счет госбюджета, компания КРКА (Словения) снизила цену почти на 72%. Цены снизили также компании Orion (Финляндия) и AstraZeneca (Швеция).

В среднем цены на препараты программы снизились почти на 7%.