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Коррупция на таможне: Украина ежегодно теряет €4 млрд – СМИ

Украина теряет ежегодно более €4 млрд евро из-за коррупции на таможне, что больше одной десятой доходной части бюджета и в 2 раза больше суммы, которую в 2018 году хочет получить от МВФ, ЕС и ВБ.

Об этом говорится в расследовании издания Süddeutsche Zeitung, пишет DW.

Издание, опираясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые для уклонения от уплаты пошлин.

– Ввозимые в страну товары в процессе таможенной регистрации меняют маркировку, к примеру, зонтики превращаются в щетки или зеркала – и только на одной партии груза государство теряет тысячи евро, – говорится в расследовании.

В махинациях на таможне, по данным немецкого издания, участвуют сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ.

Süddeutsche Zeitung также приводит данные опроса, проведенного PricewaterhouseCoopers (PwC): в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний – в сравнении с 56% в 2016 году. В мире это показатель в среднем составляет 25%.

Читайте: Суд в обмен на транш? Получит ли Украина кредит и исчезнет ли коррупция

К слову, директор НАБУ Артем Сытник считает, что для запуска Высшего антикоррупционного суда достаточно полгода.

Фото: dreamstime.com

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