Митинг у здания канала ICTV – чего хотят протестующие

Сегодня в центре Киева возле телеканала ICTV около сотни людей собрались на митинг. Среди его участников — ведущие канала и актеры Дизель шоу.
Уже несколько часов подряд митингующие скандируют лозунг Жми!
Некоторые из них говорят, что им не хватает развлекательного контента.
– Я уже давно смотрю ICTV, это мой любимый канал. Но в последнее время как будто чего-то не хватает… Хочется еще более яркого юмора, еще больше крутых фильмов, оперативных новостей, сериалов и шоу, — на условиях анонимности рассказал участник протестов.
Митингующих поддержали актеры Дизель Шоу, Егор Крутоголов, Яна Глущенко, Евгений Сморигин, Виктория Булитко, Евгений Гашенко и Александр Бережок.
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Пока что руководство телеканала ICTV никак не комментирует произошедшее.
Напомним, 3 июля в Киеве на пляже Ольмека разыграли первый трофей турнира ICTV Media Cup. Наш канал был представлен сборными нескольких проектов, в том числе и сайтом Факты ICTV.
Фото: Инна Чорна.