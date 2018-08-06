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Митинг у здания канала ICTV – чего хотят протестующие

Сегодня в центре Киева возле телеканала ICTV около сотни людей собрались на митинг. Среди его участников — ведущие канала и актеры Дизель шоу.

митинг под айситиви

Уже несколько часов подряд митингующие скандируют лозунг Жми!

Некоторые из них говорят, что им не хватает развлекательного контента.

– Я уже давно смотрю ICTV, это мой любимый канал. Но в последнее время как будто чего-то не хватает… Хочется еще более яркого юмора, еще больше крутых фильмов, оперативных новостей, сериалов и шоу, — на условиях анонимности рассказал участник протестов.

Митингующих поддержали актеры Дизель Шоу, Егор Крутоголов, Яна Глущенко, Евгений Сморигин, Виктория Булитко, Евгений Гашенко и Александр Бережок.

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Пока что руководство телеканала ICTV никак не комментирует произошедшее.

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Митинг у здания канала ICTV – чего хотят протестующие / 6 фотографий

Напомним, 3 июля в Киеве на пляже Ольмека разыграли первый трофей турнира ICTV Media Cup. Наш канал был представлен сборными нескольких проектов, в том числе и сайтом Факты ICTV.

Фото: Инна Чорна.

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