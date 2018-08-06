Погода в Украине: антициклон держит жару до +33 (КАРТА)

Антициклон Йоханнес обеспечит Украине сухую и малооблачную погоду 7 августа.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

– Если где-нибудь пройдет дождь – это локальные условия. Большая вероятность осадков ближайшей ночью и рано утром на Юге Украины, днем могут какие-то облака походить по Северу. Но в целом будет сухо и солнечно, – написала она.

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На Юге и Востоке, +28+33 градуса. На остальной территории жара будет мягче, +25+28 градусов.

В Киеве 7 августа будет очень тепло, но без сильной жары, днем в пределах +27 градусов.

К слову, в течение недели в Украине будет преобладать высокая температура воздуха.