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Погода в Украине на сегодня, 6 августа (КАРТА)

Сегодня в Украине ожидаются дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории Украины ожидается дождливая погода.

Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 16-20°. В южных областях от 20° до 23° тепла.

Днем температура воздуха поднимется до 24-30°. В южных областях – 30-33° тепла.

Читайте: Как в тропиках: синоптики дали прогноз погоды на август

В Киеве сегодня пройдет дождь.

Температура ночью 18-20°, днем 26-28° тепла.

К слову, в течение недели в Украине будет преобладать высокая температура воздуха.

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