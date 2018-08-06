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ГСЧС требует закрыть 33 ТРЦ, школы и больницы Киева (СПИСОК)

Управление ГСЧС в Киеве обратилось в суд с требованием закрыть 21 торговый центр в городе.

ТРЦ

Управление ГСЧС в Киеве обратилось в административный суд с требованием прекратить работу 21 торгового предприятия, культурного и развлекательного заведения и других учреждений.

– Учитывая выявленные нарушения, а также с учетом материалов предыдущих лет, Главным управлением поданы 33 иска в административный суд о применении мер реагирования, предусмотренных статьей 68 Кодекса гражданской защиты Украины, – говорится в сообщении ГСЧС.

В списке также находятся 3 медучреждения со стационарным лечением, 9 школ и детсадов. Суд пока не принял решения по искам.

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В список входят:

  • Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогове
  • Детский сад № 261
  • Универмаг Детский Мир
  • Детский сад № 171
  • Специализированная школа № 71
  • ГП Край Проперти (ТРЦ Магелан)
  • ООО Нью Фридом (FREEDOM Event Hall)
  • ООО Концерн Европа (ТЦ Домосфера)
  • Детская городская клиническая больница № 5
  • Специализированная школа № 7 имени М. Рыльского
  • ЧП Харон-Вестоил
  • ООО Компания Нитеко (ТРЦ Атмосфера)
  • Национальный союз архитекторов Украины
  • Средняя школа № 69
  • Средняя школа № 45
  • Универмаг Украина
  • Частное учебное заведение Европейский коллегиум
  • КП Киевкинофильм (кинотеатр Факел)
  • КП Киевкинофильм (кинотеатр Промінь)
  • ТОВ АТ Элтикс
  • Универсам Киев
  • ООО Квадрат-Гната Юры
  • Печерская международная школа
  • ООО Будекосервис (ТРЦ New Way)
  • ООО Союз Информ
  • ООО Скай Финанс (ТРЦ Sky Mall)
  • ООО Винстер (ТЦ Аркадия)
  • Киевский городской клинический онкологический центр
  • ТОВ С.Т.К (ТЦ Мармелад)
  • ООО Гривлад (ТЦ Аркадия)
  • Средняя школа № 137
  • ООО Фирма Медиком
  • ЗАО Ливобережжяинвест (ТРЦ РайON)

К слову, в марте премьер Владимир Гройсман поручил МВД и ГСЧС проверить все торгово-развлекательные центры, школы, детсады и больницы на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Произошло это после того, как в российском торговом центре Зимняя вишня из-за пожара погибли десятки детей.

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