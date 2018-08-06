ГСЧС требует закрыть 33 ТРЦ, школы и больницы Киева (СПИСОК)

Управление ГСЧС в Киеве обратилось в суд с требованием закрыть 21 торговый центр в городе.

Управление ГСЧС в Киеве обратилось в административный суд с требованием прекратить работу 21 торгового предприятия, культурного и развлекательного заведения и других учреждений.

– Учитывая выявленные нарушения, а также с учетом материалов предыдущих лет, Главным управлением поданы 33 иска в административный суд о применении мер реагирования, предусмотренных статьей 68 Кодекса гражданской защиты Украины, – говорится в сообщении ГСЧС.

В списке также находятся 3 медучреждения со стационарным лечением, 9 школ и детсадов. Суд пока не принял решения по искам.

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В список входят:

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогове

Детский сад № 261

Универмаг Детский Мир

Детский сад № 171

Специализированная школа № 71

ГП Край Проперти (ТРЦ Магелан)

ООО Нью Фридом (FREEDOM Event Hall)

ООО Концерн Европа (ТЦ Домосфера)

Детская городская клиническая больница № 5

Специализированная школа № 7 имени М. Рыльского

ЧП Харон-Вестоил

ООО Компания Нитеко (ТРЦ Атмосфера)

Национальный союз архитекторов Украины

Средняя школа № 69

Средняя школа № 45

Универмаг Украина

Частное учебное заведение Европейский коллегиум

КП Киевкинофильм (кинотеатр Факел)

КП Киевкинофильм (кинотеатр Промінь)

ТОВ АТ Элтикс

Универсам Киев

ООО Квадрат-Гната Юры

Печерская международная школа

ООО Будекосервис (ТРЦ New Way)

ООО Союз Информ

ООО Скай Финанс (ТРЦ Sky Mall)

ООО Винстер (ТЦ Аркадия)

Киевский городской клинический онкологический центр

ТОВ С.Т.К (ТЦ Мармелад)

ООО Гривлад (ТЦ Аркадия)

Средняя школа № 137

ООО Фирма Медиком

ЗАО Ливобережжяинвест (ТРЦ РайON)

К слову, в марте премьер Владимир Гройсман поручил МВД и ГСЧС проверить все торгово-развлекательные центры, школы, детсады и больницы на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Произошло это после того, как в российском торговом центре Зимняя вишня из-за пожара погибли десятки детей.