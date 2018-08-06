ГСЧС требует закрыть 33 ТРЦ, школы и больницы Киева (СПИСОК)

Управление ГСЧС в Киеве обратилось в суд с требованием закрыть 21 торговый центр в городе.
Управление ГСЧС в Киеве обратилось в административный суд с требованием прекратить работу 21 торгового предприятия, культурного и развлекательного заведения и других учреждений.
– Учитывая выявленные нарушения, а также с учетом материалов предыдущих лет, Главным управлением поданы 33 иска в административный суд о применении мер реагирования, предусмотренных статьей 68 Кодекса гражданской защиты Украины, – говорится в сообщении ГСЧС.
В списке также находятся 3 медучреждения со стационарным лечением, 9 школ и детсадов. Суд пока не принял решения по искам.
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В список входят:
- Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогове
- Детский сад № 261
- Универмаг Детский Мир
- Детский сад № 171
- Специализированная школа № 71
- ГП Край Проперти (ТРЦ Магелан)
- ООО Нью Фридом (FREEDOM Event Hall)
- ООО Концерн Европа (ТЦ Домосфера)
- Детская городская клиническая больница № 5
- Специализированная школа № 7 имени М. Рыльского
- ЧП Харон-Вестоил
- ООО Компания Нитеко (ТРЦ Атмосфера)
- Национальный союз архитекторов Украины
- Средняя школа № 69
- Средняя школа № 45
- Универмаг Украина
- Частное учебное заведение Европейский коллегиум
- КП Киевкинофильм (кинотеатр Факел)
- КП Киевкинофильм (кинотеатр Промінь)
- ТОВ АТ Элтикс
- Универсам Киев
- ООО Квадрат-Гната Юры
- Печерская международная школа
- ООО Будекосервис (ТРЦ New Way)
- ООО Союз Информ
- ООО Скай Финанс (ТРЦ Sky Mall)
- ООО Винстер (ТЦ Аркадия)
- Киевский городской клинический онкологический центр
- ТОВ С.Т.К (ТЦ Мармелад)
- ООО Гривлад (ТЦ Аркадия)
- Средняя школа № 137
- ООО Фирма Медиком
- ЗАО Ливобережжяинвест (ТРЦ РайON)
К слову, в марте премьер Владимир Гройсман поручил МВД и ГСЧС проверить все торгово-развлекательные центры, школы, детсады и больницы на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Произошло это после того, как в российском торговом центре Зимняя вишня из-за пожара погибли десятки детей.