В Славянске Донецкой области полицейские разоблачили семью (33-летнего сына и его 54-летнюю мать), которая весной 2014 года добровольно способствовала боевикам.

В ходе оперативно-профилактической отработки микрорайона Химик участковые офицеры полиции получили информацию от местных жителей о том, что одна из семей весной 2014 года способствовала незаконным вооруженным формированиям, сообщает Нацполиция.

– Местный житель 1985 года вместе со своей матерью работали на въездном блокпосту Химик. Мужчина осуществлял незаконную проверку транспорта и граждан, женщина готовила пищу для “дежурной смены”, – говорится в сообщении.

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Факты участия подозреваемых в НЗФ внесены в Единый реестр досудебных расследований. Статья предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

К слову, с начала года славянские полицейские разоблачили 79 боевиков.

Ранее стало известно, что командование РФ снижает требования к военной службе боевиков “ДНР” и “ЛНР”. В состав мобилизационного резерва хотят включать иностранцев.

Фото: ИС