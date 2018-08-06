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Украина хочет закрыть ж/д сообщение с РФ

Украина рассматривает вариант прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Потяг

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Inforesist.

– Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой, – сказал он.

Читайте: Когда в Украине запустят Hyperloop

К слову, ранее в росСМИ появилась информация о намерениях Украины в одностороннем порядке закрыть железнодорожное сообщение с Россией.

Напомним, с 28 сентября из Киева запустят пассажирский поезд четырех столиц по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

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