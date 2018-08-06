Украинцев предупредили о подорожании хлеба – почему и на сколько

Из-за дефицита качественного зерна на рынке хлебобулочные изделия в Украине могут подорожать на 30-35%.

Чрезмерная влажность в результате дождей приводит к массовым заболеваниям, прорастанию, гниению и другим вредным факторам, которые уменьшают валовое производство и качество зерна.

Ситуация приведет к тому, что цены на хлеб вырастут, уверен директор Луцкого хлебозавода Теремно Хлеб Андрей Тищенко, пишет Liga.net.

– Если ранее я давал прогнозы, что хлеб подорожает на протяжении года до следующей жатвы на четверть, то с учетом новых корректив стоит ожидать роста цен на хлеб до следующего урожая на 30-35%, – заявил Томич.

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В то же время глава правления Киевхлеба Владимир Череда говорит, что цена на зерно и муку растет ежегодно, независимо от урожая.

– Например, в 2016 и 2017 годах в Украине собирали рекордный урожай пшеницы, но спада цен не было. Основная часть зерна идет на экспорт, и цена пшеницы для внутреннего рынка формируется в порту и зависит от курса валют, – говорит он.

По его словам, говорить о влиянии на стоимость хлебобулочных пока рано. Данные по урожаю и росту стоимости продукции предварительные, точную картину происходящего хлебопеки смогут сформировать в середине августа.

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