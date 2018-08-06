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Ветер валил деревья и срывал крыши – непогода на Закарпатье

В Закарпатской области сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши домов.

Накануне вечером в области местами выпал дождь, прошла гроза с сильным ветром, повалив деревья, передает Mukachevo.net.

По информации ГСЧС на этих выходных в нескольких районах области падали деревья: на Иршавщине, Перечинском, Воловецком.

Официально зарегистрировано только три случая, но как отметили в ГСЧС, бывает когда спасатели не привлекаются.

Что касается вчерашней грозы, было зафиксировано падение дерева на проезжую часть автодороги Мукачево-Рогатин между селами Ольховка и Плотина Иршавского района.

В селе Лалово Мукачевского района ветер повредил дома.

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К слову, вчера во Львовской области выпал град размером с вишню.

ФОТО: Мukachevo.net

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