Вступительная кампания: в 18.00 завершается подача документов в ВУЗы на бюджет

Абитуриенты, поступившие на бюджет, должны сегодня до 18.00 подать документы в ВУЗ. Иначе рекомендация теряется.
Об этом сообщает МОН.
– Сегодня, 6 августа 2018 года, истекает срок, когда поступающие на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), которые получили рекомендации на бюджет, должны выполнить требования к зачислению. Они должны подать необходимые документы в приемные комиссии ВУЗов до 18.00, – говорится в сообщении.
Отмечается также, что зачисление по государственному или региональному заказу проводится до 12.00 7 августа.
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Напомним, по результатам вступительной кампании 2018, на бюджет поступили 58 тыс. 875 абитуриентов.
Фото: Міністерство освіти і науки України
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