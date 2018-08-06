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Вступительная кампания: в 18.00 завершается подача документов в ВУЗы на бюджет

Абитуриенты, поступившие на бюджет, должны сегодня до 18.00 подать документы в ВУЗ. Иначе рекомендация теряется.

Вступна кампанія

Об этом сообщает МОН.

– Сегодня, 6 августа 2018 года, истекает срок, когда поступающие на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), которые получили рекомендации на бюджет, должны выполнить требования к зачислению. Они должны подать необходимые документы в приемные комиссии ВУЗов до 18.00, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что зачисление по государственному или региональному заказу проводится до 12.00 7 августа.

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Напомним, по результатам вступительной кампании 2018, на бюджет поступили 58 тыс. 875 абитуриентов.

ФотоМіністерство освіти і науки України

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