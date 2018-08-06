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Выборы под дулом автомата – раскрыты планы Путина на осень по Донбассу

Осенью на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области Россия готовится провести незаконные выборы без согласования с Украиной.

Об этом говорится в письме спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика к руководству ВР, сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, провести выборы будет возможно лишь в том случае, если в Раде не смогут продлить особый статус на Донбассе.

– Первое: в ОРДЛО, как в ноябре 2014 готовятся к “выборам”. РФ ожидает, что ВР в пылу предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, поэтому именно Украину обвинят в срыве политического блока и друзья РФ в ЕС, мечтающих об отмене специальных ограничений, получат железобетонный аргумент. 

Там проведут “выборы”, в которых также обвинят Киев: мол, не может же регион быть без “власти”, а Украина не пролонгировала закон и тем самым спровоцировала выборы, – заявила Геращенко.

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– Мартин Сайдик также отмечает, что пролонгация закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта. И также дало бы нужный сигнал международному сообществу для дальнейшей поддержки этих усилий, – добавила первый вице-спикер.

Ранее Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет зависеть от позиции международных партнеров.

Фото: Scott Olson/Getty Images

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