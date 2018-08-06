Wizz Air запускает еще 4 рейса из Украины – маршруты и цены

Венгерский лоукостер Wizz Air запускает 4 новых маршрута из Львова и Харькова с октября 2018 года. Речь идет о рейсах в Польшу, Литву и Словакию.
С октября 2018 года Wizz Air запустит четыре новых маршрута из Международного аэропорта Львов им. Даниила Галицкого и Международного аэропорта Харьков, сообщает пресс-служба компании.
В частности, с 28 октября Wizz Air запустит рейсы из Харькова во Вроцлав и Гданьск (Польша).
Полеты будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Цены стартуют от 299 грн.
С 29 октября Wizz Air запускает маршрут из Львова в Вильнюс (Литва).
Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов от 459 грн.
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Кроме того, с 30 октября из Львова запустят рейс в Братиславу (Словакия).
Рейсы будут выполняться трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Цены билетов – от 459 грн.
Недавно Wizz Air анонсировал открытие авиарейсов из Лондона в Лиссабон и Харьков.
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