Как добровольцам попасть на фронт: командующий ООС назвал условие

Командующий ООС Сергей Наев заявил, что в Операции Объединенных сил не могут участвовать объединения, не входящие в состав ВСУ. Они должны либо уйти из региона, самораспустившись, либо войти в состав ОС.

– В районах около линии разграничения действует особый порядок: здесь не может быть людей, которые не включены в состав ОС. Сейчас на востоке происходит операция, осуществляемая в соответствии с единым замыслом и скоординированным планом, – заявил командующий ООС Сергей Наев, передает Сегодня.

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Он добавил, что если же у добровольческой группы другое мнение в вопросах обороны, нежели у руководства ООС, то она может в полном составе поступить на службу в ряды территориальной обороны или отправиться в ряды резервистов.

Ранее Факты ICTV писали, что Сергей Наев на встрече с Дмитрием Ярошем предложил участие бойцов Украинской добровольческой армии в рядах ВСУ на основании контракта.

Фото: Д. Павлов/Сегодня