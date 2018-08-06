PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / ЕС готов присоединиться к восстановлению и развитию Донбасса - Порошенко/

ЕС готов присоединиться к восстановлению и развитию Донбасса – Порошенко

Европейский союз готов присоединиться к восстановлению и развитию оккупированных территорий Донбасса после их освобождения.

ЄС

Европейский союз выразил готовность присоединиться к восстановлению и развитию территорий Донецкой и Луганской областей, которые будут освобождены от оккупантов, сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

– Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей, – написал Порошенко.

Президент напомнил, что на саммите Украина-ЕС договорились о запуске инициативы по “патронажу” со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин.

Читайте: Парубий рассказал, продлят ли действие закона о статусе Донбасса

К слову, на Донбассе украинские саперы обнаружили и уничтожили мины, которые запрещены международными конвенциями.

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

День Воздушных сил ВСУ
День Воздушных сил ВСУ: Порошенко и Гройсман поздравили военных летчиков
Парубий рассказал, продлят ли действие закона о статусе Донбасса
Боевики “Л/ДНР” включат в мобилизационный резерв иностранцев
Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из тяжелого вооружения
Счет на миллиарды. Сколько Украина потеряла денег из-за войны на Донбассе
Винищувач МіГ
На вооружение ВСУ передали модернизированные истребители МиГ
порошенко
В Украине создадут орган, который заставит РФ возместить ущерб за оккупацию
Міни
На Донбассе нашли запрещенные противопехотные мины
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка