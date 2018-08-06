ЕС готов присоединиться к восстановлению и развитию Донбасса – Порошенко

Европейский союз готов присоединиться к восстановлению и развитию оккупированных территорий Донбасса после их освобождения.

Европейский союз выразил готовность присоединиться к восстановлению и развитию территорий Донецкой и Луганской областей, которые будут освобождены от оккупантов, сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

– Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей, – написал Порошенко.

Президент напомнил, что на саммите Украина-ЕС договорились о запуске инициативы по “патронажу” со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин.

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К слову, на Донбассе украинские саперы обнаружили и уничтожили мины, которые запрещены международными конвенциями.