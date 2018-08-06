Еда, которая нас убивает: мясо с сальмонеллой и йогурт со стафилококком

Девочка, которая отравилась некачественной пищей в детском лагере Славутич, уже больше месяца находится в коме. Проверка показала, что причиной болезни стали опасные бактерии, которые нашли в столовой. Факты ICTV разбирались, почему нас продолжают травить некачественными продуктами.

Пищевое отравление – топ-тема летом. То некачественный фаст-фуд в Киеве положит на больничные койки несколько десятков людей, то дети отравятся на отдыхе из-за бактерий на кухне. А отравиться уличными продуктами на пляже – вообще классика. Почему же предприниматели пренебрегают простыми правилами, а клиенты не боятся за свои желудки?

Отдых ценою в жизнь

Именно так называет то, что случилось в детском лагере Славутич, Юлия Лукашук, мама пострадавшей девочки Марго. Со 2 июля она находится в коме 3 степени. Плохо себя девочка почувствовала на третий день пребывания в лагере.

Марго и еще 11 детей отравились продуктами. У ребенка была слабость, рвота, а через несколько часов она потеряла сознание. Мать отвезла девочку в Переяслав-Хмельницкую райбольницу. Состояние ухудшалось, у Марго начались судороги, и, в конце концов, она потеряла сознание.

Ребенка перевели в реанимацию, а оттуда отправили в токсикологическое отделение Охматдета. За это время Марго так и не пришла в себя и перенесла сложнейшую нейрохирургическую операцию – трепанацию черепа.

Мама девочки уже месяц, можно сказать, живет в больнице. Женщина уверена, если бы помощь поступила вовремя в лагере, необратимых изменений не произошло бы. Ведь о том, что состояние Марго не улучшается, она узнала примерно через 7 часов после отравления.

– Почему ей не предоставили своевременной первой медицинской помощи? По словам детей, она была очень обессиленная. Спала, соответственно, не пила воду и лекарства, а на это никто не обращал внимания. Почему тренер не позвонил и не сказал, что Марго плохо и состояние ухудшилось? Более того – дежурный врач, с которой я постоянно общалась, сейчас вообще нигде не фигурирует. Существует большая вероятность, что она вообще никакого отношения к медицине не имеет. Почему не вызвали вовремя скорую учитывая состояние ребенка?

Ранее, по словам Юлии, дочь на здоровье не жаловалась и занималась гимнастикой 3-4 раза в неделю по несколько часов.

Поэтому вероятность того, что девочка была немощна еще до отравления, мать исключает.

Урок проходим на двойку

Показательна история, в которой пострадали дети, о которой гудела вся страна, никого ничему не научила. Уже меньше, чем через две недели, в Киевской областной администрации сообщили, что лагерь Славутич незаконно возобновил свою работу. Власть быстро среагировала и привлекла правоохранителей.

Но ключевой момент в этой ситуации – то, что родители снова повезли туда своих детей. 200 маленьких людей отправили их мамы и папы отдыхать, есть и пить, а главное – оздоравливаться на закрытую территорию, где проконтролировать детский рацион невозможно.

То есть, родителей не пугает ряд системных нарушений, выявленных Госпродпотребслужбой во время проверки, удостоверяющих, что отравления – не случайность. Дети пострадали не из-за недобросовестного поставщика или производителя. Отравления возникли, скорее всего, из-за халатности и безответственности работников Славутича. Но заплаченные за лагерь деньги, наверное, более весомый аргумент для людей, чем перспектива детских каникул на больничных койках.

Кишечная эпидемия

За первые полгода 2018 почти 48 тысяч (47 256 человек) украинцев перенесли кишечную инфекцию, то есть пищевые отравления. Данные подсчитали в Минздраве.

Еще более 3 тысяч за это время переболели производными от сальмонеллеза инфекциями.

– Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фаст-фуд, который можно приобрести в киоске или на уличном ярмарке, всегда является потенциально опасным для здоровья, если вы не уверены в каких условиях он хранился и готовился. Прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза, – предупредила и.о. министра Ульяна Супрун.

Поэтому лучший способ обезопасить себя от отравления – не есть там, где есть подозрения встретить испорченные продукты, особенно летом.

Кто должен контролировать

Но разве можно от всего уберечься? А как быть со случаями, вроде ситуации в Славутиче? Или везде должен быть на страже исключительно потребитель? Или государство тоже должно искать и заблаговременно обезвредить потенциальных распространителей еды не первой свежести?

Только в столице насчитывается около 1,5 тысячи нелегальных передвижных объектов быстрого питания. Отличить точки, имеющие разрешения от теневых можно по специальной голограмме, которую власти города выдают тем, кто официально регистрируется.

К сожалению, пока что контролирующие органы могут только реагировать на случаи. То есть, возник очаг отравлений – провели ряд проверок. А перед открытием детских лагерей проверили пищеблоки, дали рекомендации устранить какие-то нарушения и после этого беспрепятственно выдали разрешение на работу.

На практике же все остается на совести бизнеса, который работает в сфере общественного питания. Ведь формально хоть мораторий на проверки и не распространяется на Госпотребслужбу, ее эффективность остается под вопросом. О своих визитах орган обязан предупреждать заранее. А значит у общепита есть время свои слабые места скрыть.

Впрочем, в службе знают о слабых сторонах своей работы и собираются, как минимум, сделать инспекции более тщательными. Заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк отметил, что детские лагеря должны проверять гораздо тщательнее.

А в столичной администрации планируют создать рабочую группу, которая будет проверять заведения питания и работать над недопущением подобных случаев в будущем. Правда, что именно включает такая работа, там не объяснили.

Фото: Юлия Лукашук, Славутич, dreamstime

Яна Семенюк