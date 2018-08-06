Западные банки прекратили кредитовать Газпром из-за Украины

Компания Газпром приостановила свою программу внешних заимствований в связи с судебным спором с Нафтогаз Украина относительно поставок газа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три банковских источника.

Издание сообщает, что программа заимствований Газпрома пока приостановлена в связи с риском замораживания средств, перечисляемых российскому концерну.

Решение о прекращении программы внешних заимствований российская компания приняла на фоне обострения отношений между Москвой и Западом в связи с санкциями США и отравлением в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Коммерческий суд Лондона в июне позволил заморозить активы Газпрома в Великобритании в рамках решения Стокгольмского арбитража по спору с Нафтогазом. В связи со спором российская компания обязана выплатить 2,6 млрд долларов.

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Собеседники агентства сообщили, что решение суда, вероятно, напугало западные банки, которые работают с Газпромом, поскольку оно повышает вероятность того, что любые новые средства, которые компания может занять через Лондон, также могут быть заморожены.

По их мнению, Газпром начал сталкиваться с более дорогими займами.

В частности, Газпром отменил очередную встречу с инвесторами, которая планировалась в середине июня. Кроме того, один из источников рассказал, что Газпром также отменил планы относительно выпуска еврооблигаций в евро и японской иене. Также один из банков прекратил предоставление займа Газпрома, пока ситуация вокруг его финансов на Западе не станет более ясной.

Ранее Факты ICTV писали, что НАК Нафтогаз Украины обратился в Апелляционный суд Швеции, чтобы восстановить процедуру исполнения решения Стокгольмского арбитража.

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