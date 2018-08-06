Покушение на Гандзюк: подозреваемого арестовали до октября

Херсонский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемого в покушении на убийство советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк в виде содержания под стражей.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Суд установил срок действия постановления об избрании меры пресечения до 1 октября 2018 включительно без права на залог.

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Процессуальное руководство в уголовном производстве открытом по п.4. ч.2 ст.115 УК Украины (Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) осуществляет прокуратура Херсонской области.

Напомним, 3 августа, полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство советницы мэра Херсона Гандзюк.