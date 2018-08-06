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Сломанная рука, говорить трудно – Денисова о состоянии освобожденного Костенко

У крымчанина Александра Костенко, освобожденного из российской колонии, сломана рука.

Людмила Денисова

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.

– Только что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень устал, говорить ему трудно.

Говорит, что у него сломана рука, и он нуждается в помощи. Поблагодарил за заботу.

Он обязательно пройдет медицинское обследование и всю необходимую реабилитацию, – отметила она.

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Денисова также добавила, что мандат уполномоченного – это защита каждого гражданина Украины.

– Мы спасаем своих граждан в любой ситуации, – подчеркнула она.

Напомним, 3 августа украинского политзаключенного Александра Костенко выпустили из российской колонии. Крымчанин уже прибыл в Украину.

Фото: Людмила Денисова/Facebook

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