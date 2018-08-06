Сломанная рука, говорить трудно – Денисова о состоянии освобожденного Костенко

У крымчанина Александра Костенко, освобожденного из российской колонии, сломана рука.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.

– Только что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень устал, говорить ему трудно.

Говорит, что у него сломана рука, и он нуждается в помощи. Поблагодарил за заботу.

Он обязательно пройдет медицинское обследование и всю необходимую реабилитацию, – отметила она.