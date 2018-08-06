Сломанная рука, говорить трудно – Денисова о состоянии освобожденного Костенко

У крымчанина Александра Костенко, освобожденного из российской колонии, сломана рука.
Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.
– Только что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень устал, говорить ему трудно.
Говорит, что у него сломана рука, и он нуждается в помощи. Поблагодарил за заботу.
Он обязательно пройдет медицинское обследование и всю необходимую реабилитацию, – отметила она.
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Денисова также добавила, что мандат уполномоченного – это защита каждого гражданина Украины.
– Мы спасаем своих граждан в любой ситуации, – подчеркнула она.
Напомним, 3 августа украинского политзаключенного Александра Костенко выпустили из российской колонии. Крымчанин уже прибыл в Украину.
Фото: Людмила Денисова/Facebook