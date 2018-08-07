Блокирование миссии ОБСЕ. Что РФ скрывает на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер считает, что Россия блокирует мониторинговую миссию ОБСЕ, чтобы скрыть гуманитарную и экономическую катастрофу в Донбассе.
Об этом он написал в
Twitter.
– Россия и ее силы постоянно блокируют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в нарушение своих обязательств. Россия не хочет, чтобы мир увидел, что она создала гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе. Пришло время для мира в Украине, – отметил Волкер.
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Напомним, в мае возле авто представителей ОБСЕ . произошел взрыв
Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine
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