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Блокирование миссии ОБСЕ. Что РФ скрывает на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер считает, что Россия блокирует мониторинговую миссию ОБСЕ, чтобы скрыть гуманитарную и экономическую катастрофу в Донбассе.

ОБСЄ на Донбасі

Об этом он написал в Twitter.

– Россия и ее силы постоянно блокируют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в нарушение своих обязательств. Россия не хочет, чтобы мир увидел, что она создала гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе. Пришло время для мира в Украине, – отметил Волкер.

ЧитайтеПытки, похищения и исчезновения людей: резолюция ПА ОБСЕ по Крыму



Напомним, в мае возле авто представителей ОБСЕ произошел взрыв.

Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine

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