Мужчина в декрете – герой или подкаблучник?

Декрет для мужчин – явление, вокруг которого точится немало споров. Может ли мужчина уйти в декрет и как это отразится на будущем ребенка?

С появлением ребенка жене выйти на работу было выгоднее. Она занимает хорошую должность в крупной компании. У меня же есть возможность работать удаленно.

Мы долго обсуждали и взвешивали все за и против… Но это решение оказалось наиболее правильным для нашей семьи.

Я – папа в декрете. И я этим горжусь!

Было сложно, но я справился. Глупо мыслить штампами и делить обязанности на мужские и женские, когда речь идет о ВАШЕМ ребенке.

Сначала было сложно привыкнуть к “декретному” режиму. Я не люблю ограничивать себя во времени и жить по графику. Возможности сорваться и уехать на другой конец города не было.

Было сложно постоянно сидеть в четырех стенах. Это однообразие приходилось терпеть каждый день. Но это вполне нормальные вещи.

В дни, когда мне действительно нужно было отлучиться на работу или по делам, на помощь приходили бабушки.

Откровенно говоря, в декрете нет ничего страшного и позорного.

Это не значит, что жена не занимается воспитанием ребенка, или что у меня это получается лучше. Это значит, что нашей семье так комфортно.

Тенденции современного общества постепенно меняются. Стереотипы о том, что женщина должна самостоятельно заниматься воспитанием ребенка, постепенно исчезают.

Мне всегда было интересно, почему женщина создана для плиты и воспитания детей, а мужчина – для дивана, на котором можно удобно расположиться после работы?

Этим материалом я ни в коем случае не хочу приуменьшить женскую или мужские роли в семье.

Наоборот, хочется показать, что семья – одно целое, а значит, делить обязанности по гендерным признакам – глупо. Особенно когда речь идет о детях.

Папу – в декрет?

Чтобы избежать недопонимания, сразу отмечу, что по факту папа не может уйти в декрет.

По закону, декрет – это отпуск по беременности и родам, соответственно он предназначается только будущей маме.

А вот отец ребенка, бабушка, дедушка или другие родственники могут взять отпуск по уходу за ребенком. Оформить его можно после рождения малыша.

Правда, в этом случае родители оказываются перед выбором: оформить отпуск может только один из них.

Если отец ребенка хочет оформить “декрет”, в первую очередь нужно представить документы, которые докажут, что именно он фактически ухаживает за ребенком. Как это, например, происходит в случаях, когда мама ребенка вышла на работу.

Это может быть копия приказа, который выдают матери ребенка на основании ее заявления о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком, а также документы о прекращении выплаты госпомощи матери в связи с выходом на работу.

Эти документы отец подает по своему месту работы вместе с заявлением о предоставлении отпуска, а также в органы соцзащиты – для назначения помощи при рождении ребенка.

Выплаты на ребенка

Большинство социальных выплат на детей зависит от прожиточного минимума. С 1 июля его средний показатель установлен на уровне 1777 грн.

Сумма помощи при рождении ребенка в Украине составляет 41280 грн. Она неизменна в течение нескольких лет.

При этом совершенно неважно, какой по счету в семье родился ребенок – первый или третий.

Правда забрать всю сумму сразу не получится – ее выплачивают поэтапно в течение трех лет.

Как правило, первую часть (10320 грн) родители получают через 2-3 месяца после подачи в соцслужбы всех необходимых документов.

Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями – по 860 грн.

Что думают психологи

В Украине практика папы в декрете не очень распространена. Почему-то принято считать, что родить и ухаживать – дело сугубо женское.

А вот мужчины – добытчики, поэтому заниматься подгузниками и кашами не входит в их компетенцию.

С другой стороны, бытует мнение, что воспитание отца с малых лет формирует у ребенка некую рациональность, учит логически воспринимать происходящее и выпутываться из самых сложных жизненных ситуаций.

О том, как уход папы влияет на развитие ребенка, мы узнали у психолога Виталия Барановского.

По словам эксперта, для самого ребенка нет большой разницы в том, кто его воспитывает – мама или папа. Гораздо важнее, чтобы его воспитывал любящий и заботливый человек.

– Безусловно, разные аспекты влияют на формирование ребенка. Но самое важное – насколько это будет небезразличный и любящий человек.

А кто именно это будет – мама, папа, бабушка, опекун или пара нетрадиционной ориентации… Гораздо важнее, что они будут заботиться о ребенке и помогать ему развиваться, – говорит психолог.

Выходит, что мужчины наравне с женщинами могут ухаживать за ребенком. Так почему же они боятся декрета, как огня, и избегают того, что считается нормой на Западе?

По мнению Виталия Барановского, все дело в восприятии мужественности.

В современном мире не существует четкого понимания, что такое мужественность. Именно поэтому мужчины так боятся ее потерять.

– Сейчас почему-то больше принято думать, что мужественность – это мачо. Хотя на самом деле он далек от этого идеала. Нет ничего зазорного в том, чтобы заботиться о своем ребенке. В этом можно увидеть положительные стороны. Главное – не бойтесь. Определите для себя, что такое мужественность. И подумайте, что вы можете приобрести благодаря подобному опыту (Декрету. – Ред.), – рассказывает психолог.

По мнению эксперта, если в семье действительно стоит вопрос о декретном отпуске для мужчины, нужно просто сесть и спокойно это обсудить.

Это действительно может быть хороший вариант, например, в ситуации, когда у жены более интересная или перспективная работа.

– Относитесь к жизни проще и все будет хорошо! – призывает Барановский.

Опыт Запада

На Западе все по-другому. Мужчина в декрете – вполне нормальное и привычное явление. В отпуск по уходу за ребенком идут около 20% мужчин.

К примеру, недавно в Чехии на законодательном уровне разрешили мужчинам могут брать декретный отпуск.

Отцы с медицинской страховкой имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска.

Отпуск должен быть использован в течение 6 недель после рождения ребенка.

Согласно закону, мужчина должен быть зарегистрирован как отец ребенка в гражданском реестре. При этом ему не обязательно быть женатым на матери ребенка или жить с ней.

Подобные законодательные правила действуют уже в 20 странах Евросоюза.

В той же Германии мужчина, который берет отпуск по уходу за ребенком, получает пособие на протяжении 14 месяцев. И это вместо обычных 12.

В Нидерландах – в декрет идут около 35% женщин и около 20% мужчин. При этом папам отпуск полагается на несколько месяцев дольше.

Финские мужчины в этом смысле бесспорные лидеры. Декрет берут более 66% отцов.

Что думают женщины?

Среди женщин мнения о папах в декрете также расходятся. Одни считают, что детей нужно воспитывать на равных. В этом случае мужчина является добытчиком для семьи, а женщина – ухаживает за детьми и создает уют.

Более того, немало женщин бояться потерять интерес к мужчине, который нянчится с ребенком, пока она сама зарабатывает.

При этом многие женщины уверены в том, что отец должен участвовать в воспитании ребенка.

Провести с ребенком не пару часов, а дни и месяцы, обеспечивая его всем необходимым – разные вещи. Забота о ребенке помогает мужчине понять, что на самом деле значит быть отцом.

Кстати, в этом контексте женщины наводят не менее мощный аргумент: после трех лет “заточения” в декрете профессиональные навыки могут ослабеть.

Поэтому если разделить обязанности по уходу за ребенком, оба родителя могут не только укрепить семью, но и сохранить профпригодность.

Известные папочки

То, что “папа в декрете” звучит гордо, на своем примере доказали немало мужчин, среди которых много известных лиц.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг уходил в декрет дважды.

Более того, уход за первой дочерью оказал на него столь сильное влияние, что Цукерберг даже изменил устав своей компании.

Бизнесмен позволил не только женщинам, но и мужчинам брать четырехмесячный декрет.

Мэттью МакКонахи тоже не испугался отцовского долга. Актер уходил в декретный отпуск после рождения дочери Виды.

Тогда МакКонахи на полгода отказался от ролей и буквально “выпал” из звездной жизни.

Канье Уэст уходил в декрет после рождения дочери Норт и сына Сейнта.

Правда рэперу удалось успешно совмещать уход за детьми с творчеством и бизнесом.

А вот у Криштиану Роналду выбора не было – футболисту пришлось брать декрет.

Трое из четверых его детей рождены от суррогатных матерей, поэтому официально у них есть только отец.

Кстати, статус принца Ульяма также не помешал ему дважды уйти в неоплачиваемый декретный отпуск.

После рождения принца Георга и принцессы Шарлотты он брал декрет на две недели и месяц.

Куда деть стереотипы?

Вопрос декрета для мужчин в нашем обществе оброс стереотипами. Отец, который ухаживает за ребенком, воспринимается как герой.

Или еще хуже, как подкаблучник, которому пришлось сидеть дома из-за неспособности прокормить семью.

И это довольно спорное восприятие, учитывая то, что воспитание ребенка – еще тот труд. И моральный, и физический.

Это то, к чему вы причастны 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это не компьютер, который можно отключить, отложив работу на завтра.

Радует, что постепенно общество приходит к пониманию того, что мужское воспитание ребенка ничуть не хуже женского. Более того, в таком подходе тоже есть своеобразные плюсы.

Отцы прививают детям мужскую логику организации безопасного пространства – дети реже травмируются.

Кроме того, они вырастают более рациональными и логичными, а также легче адаптируются в обществе.

В любом случае решение каждый для себя принимает сам.

Марина Корзун

Фото: Pixabay