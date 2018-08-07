Мужчина в декрете – герой или подкаблучник?

Декрет для мужчин – явление, вокруг которого точится немало споров. Может ли мужчина уйти в декрет и как это отразится на будущем ребенка?
С появлением ребенка жене выйти на работу было выгоднее. Она занимает хорошую должность в крупной компании. У меня же есть возможность работать удаленно.
Мы долго обсуждали и взвешивали все за и против… Но это решение оказалось наиболее правильным для нашей семьи.
Я – папа в декрете. И я этим горжусь!
Было сложно, но я справился. Глупо мыслить штампами и делить обязанности на мужские и женские, когда речь идет о ВАШЕМ ребенке.
Сначала было сложно привыкнуть к “декретному” режиму. Я не люблю ограничивать себя во времени и жить по графику. Возможности сорваться и уехать на другой конец города не было.
Было сложно постоянно сидеть в четырех стенах. Это однообразие приходилось терпеть каждый день. Но это вполне нормальные вещи.
В дни, когда мне действительно нужно было отлучиться на работу или по делам, на помощь приходили бабушки.
Откровенно говоря, в декрете нет ничего страшного и позорного.
Это не значит, что жена не занимается воспитанием ребенка, или что у меня это получается лучше.
Это значит, что нашей семье так комфортно.
Тенденции современного общества постепенно меняются. Стереотипы о том, что женщина должна самостоятельно заниматься воспитанием ребенка, постепенно исчезают.
Мне всегда было интересно, почему женщина создана для плиты и воспитания детей, а мужчина – для дивана, на котором можно удобно расположиться после работы?
Этим материалом я ни в коем случае не хочу приуменьшить женскую или мужские роли в семье.
Наоборот, хочется показать, что семья – одно целое, а значит, делить обязанности по гендерным признакам – глупо. Особенно когда речь идет о детях.
Папу – в декрет?
Чтобы избежать недопонимания, сразу отмечу, что по факту папа не может уйти в декрет.
По закону, декрет – это отпуск по беременности и родам, соответственно он предназначается только будущей маме.
А вот отец ребенка, бабушка, дедушка или другие родственники могут взять отпуск по уходу за ребенком. Оформить его можно после рождения малыша.
Правда, в этом случае родители оказываются перед выбором: оформить отпуск может только один из них.
Если отец ребенка хочет оформить “декрет”, в первую очередь нужно представить документы, которые докажут, что именно он фактически ухаживает за ребенком. Как это, например, происходит в случаях, когда мама ребенка вышла на работу.
Это может быть копия приказа, который выдают матери ребенка на основании ее заявления о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком, а также документы о прекращении выплаты госпомощи матери в связи с выходом на работу.
Эти документы отец подает по своему месту работы вместе с заявлением о предоставлении отпуска, а также в органы соцзащиты – для назначения помощи при рождении ребенка.
Выплаты на ребенка
Большинство социальных выплат на детей зависит от прожиточного минимума. С 1 июля его средний показатель установлен на уровне 1777 грн.
Сумма помощи при рождении ребенка в Украине составляет 41280 грн. Она неизменна в течение нескольких лет.
При этом совершенно неважно, какой по счету в семье родился ребенок – первый или третий.
Правда забрать всю сумму сразу не получится – ее выплачивают поэтапно в течение трех лет.
Как правило, первую часть (10320 грн) родители получают через 2-3 месяца после подачи в соцслужбы всех необходимых документов.
Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями – по 860 грн.
Что думают психологи
В Украине практика папы в декрете не очень распространена. Почему-то принято считать, что родить и ухаживать – дело сугубо женское.
А вот мужчины – добытчики, поэтому заниматься подгузниками и кашами не входит в их компетенцию.
С другой стороны, бытует мнение, что воспитание отца с малых лет формирует у ребенка некую рациональность, учит логически воспринимать происходящее и выпутываться из самых сложных жизненных ситуаций.
О том, как уход папы влияет на развитие ребенка, мы узнали у психолога Виталия Барановского.
По словам эксперта, для самого ребенка нет большой разницы в том, кто его воспитывает – мама или папа. Гораздо важнее, чтобы его воспитывал любящий и заботливый человек.
– Безусловно, разные аспекты влияют на формирование ребенка. Но самое важное – насколько это будет небезразличный и любящий человек.
А кто именно это будет – мама, папа, бабушка, опекун или пара нетрадиционной ориентации… Гораздо важнее, что они будут заботиться о ребенке и помогать ему развиваться, – говорит психолог.
Выходит, что мужчины наравне с женщинами могут ухаживать за ребенком. Так почему же они боятся декрета, как огня, и избегают того, что считается нормой на Западе?
По мнению Виталия Барановского, все дело в восприятии мужественности.
В современном мире не существует четкого понимания, что такое мужественность. Именно поэтому мужчины так боятся ее потерять.
– Сейчас почему-то больше принято думать, что мужественность – это мачо. Хотя на самом деле он далек от этого идеала.
Нет ничего зазорного в том, чтобы заботиться о своем ребенке. В этом можно увидеть положительные стороны.
Главное – не бойтесь. Определите для себя, что такое мужественность. И подумайте, что вы можете приобрести благодаря подобному опыту (Декрету. – Ред.), – рассказывает психолог.
По мнению эксперта, если в семье действительно стоит вопрос о декретном отпуске для мужчины, нужно просто сесть и спокойно это обсудить.
Это действительно может быть хороший вариант, например, в ситуации, когда у жены более интересная или перспективная работа.
– Относитесь к жизни проще и все будет хорошо! – призывает Барановский.
Опыт Запада
На Западе все по-другому. Мужчина в декрете – вполне нормальное и привычное явление. В отпуск по уходу за ребенком идут около 20% мужчин.
К примеру, недавно в Чехии на законодательном уровне разрешили мужчинам могут брать декретный отпуск.
Отцы с медицинской страховкой имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска.
Отпуск должен быть использован в течение 6 недель после рождения ребенка.
Согласно закону, мужчина должен быть зарегистрирован как отец ребенка в гражданском реестре. При этом ему не обязательно быть женатым на матери ребенка или жить с ней.
Подобные законодательные правила действуют уже в 20 странах Евросоюза.
В той же Германии мужчина, который берет отпуск по уходу за ребенком, получает пособие на протяжении 14 месяцев. И это вместо обычных 12.
В Нидерландах – в декрет идут около 35% женщин и около 20% мужчин. При этом папам отпуск полагается на несколько месяцев дольше.
Финские мужчины в этом смысле бесспорные лидеры. Декрет берут более 66% отцов.
Что думают женщины?
Среди женщин мнения о папах в декрете также расходятся. Одни считают, что детей нужно воспитывать на равных. В этом случае мужчина является добытчиком для семьи, а женщина – ухаживает за детьми и создает уют.
Более того, немало женщин бояться потерять интерес к мужчине, который нянчится с ребенком, пока она сама зарабатывает.
При этом многие женщины уверены в том, что отец должен участвовать в воспитании ребенка.
Провести с ребенком не пару часов, а дни и месяцы, обеспечивая его всем необходимым – разные вещи. Забота о ребенке помогает мужчине понять, что на самом деле значит быть отцом.
Кстати, в этом контексте женщины наводят не менее мощный аргумент: после трех лет “заточения” в декрете профессиональные навыки могут ослабеть.
Поэтому если разделить обязанности по уходу за ребенком, оба родителя могут не только укрепить семью, но и сохранить профпригодность.
Известные папочки
То, что “папа в декрете” звучит гордо, на своем примере доказали немало мужчин, среди которых много известных лиц.
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг уходил в декрет дважды.
Более того, уход за первой дочерью оказал на него столь сильное влияние, что Цукерберг даже изменил устав своей компании.
Бизнесмен позволил не только женщинам, но и мужчинам брать четырехмесячный декрет.
Мэттью МакКонахи тоже не испугался отцовского долга. Актер уходил в декретный отпуск после рождения дочери Виды.
Тогда МакКонахи на полгода отказался от ролей и буквально “выпал” из звездной жизни.
Канье Уэст уходил в декрет после рождения дочери Норт и сына Сейнта.
Правда рэперу удалось успешно совмещать уход за детьми с творчеством и бизнесом.
А вот у Криштиану Роналду выбора не было – футболисту пришлось брать декрет.
Трое из четверых его детей рождены от суррогатных матерей, поэтому официально у них есть только отец.
Кстати, статус принца Ульяма также не помешал ему дважды уйти в неоплачиваемый декретный отпуск.
После рождения принца Георга и принцессы Шарлотты он брал декрет на две недели и месяц.
Куда деть стереотипы?
Вопрос декрета для мужчин в нашем обществе оброс стереотипами. Отец, который ухаживает за ребенком, воспринимается как герой.
Или еще хуже, как подкаблучник, которому пришлось сидеть дома из-за неспособности прокормить семью.
И это довольно спорное восприятие, учитывая то, что воспитание ребенка – еще тот труд. И моральный, и физический.
Это то, к чему вы причастны 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это не компьютер, который можно отключить, отложив работу на завтра.
Радует, что постепенно общество приходит к пониманию того, что мужское воспитание ребенка ничуть не хуже женского. Более того, в таком подходе тоже есть своеобразные плюсы.
Отцы прививают детям мужскую логику организации безопасного пространства – дети реже травмируются.
Кроме того, они вырастают более рациональными и логичными, а также легче адаптируются в обществе.
В любом случае решение каждый для себя принимает сам.
Марина Корзун
Фото: Pixabay