Сутки на Донбассе: 30 обстрелов, есть раненые

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, – говорится в сообщении.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Луганского, Новолуганского, Пивденного, Новгородского, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции возле Новолуганского и Лебединского с 82-мм минометов, а защитники Авдеевки подверглись огневому воздействию из минометов. Также враг применял миномет калибром 120 мм по позициям наших войск у Гнутово.

По данным разведки один оккупант был уничтожен, четыре получили ранения.

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К слову, Европейский союз готов присоединиться к восстановлению и развитию оккупированных территорий Донбасса после их освобождения.