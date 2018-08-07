Кто платил Манафорту в Украине. Экс-партнер политтехнолога назвал фамилии

Бывший бизнес-партнер Пола Манафорта Рик Гейтс назвал фамилии украинских политиков, которые заказывали услуги у американского политтехнолога.

Виктору Януковичу Пола Манафорта представил Ринат Ахметов – владелец компании СКМ, один из главных спонсоров Партии регионов.

Об этом на заседании федерального суда Александрии (штат Вирджиния) заявил ключевой свидетель по делу против Пола Манафорта Год Гейтс, пишет Голос Америки.

За разработку бренда Партии регионов, создание ее платформы, структуры и проведении ее на выборах Ахметов заплатил путем перевода денег со счетов его компании на Кипре на счета Манафорта на Кипре.

– Манафорт вернул Януковича из политической смерти… и он является одним из самых талантливых политтехнологов, – добавил Гейтс в суде.

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По его словам, другими клиентами Манафорта в Украине были экс-руководитель Администрации президента Януковича Сергей Левочкин, экс-вице-премьер-министр, депутат и один из руководителей Партии регионов Андрей Клюев и экс-нардеп Борис Колесников.

Все они оплачивали услуги политтехнолога путем перевода денег со счетов собственных фирм на Кипре на кипрские счета Манафорта. Все вместе – миллионы долларов.

Ранее бухгалтер Пола Манафорта призналась в суде, что помогала фальсифицировать документы и финансовые записи.