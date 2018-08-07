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Парад на День независимости Украины 2018: военные 15 стран и 250 единиц техники

Новые образцы вооружения и техники, поступившие на баланс украинской армии, а также еще проходящие испытания, будут продемонстрированы на военном параде по случаю Дня независимости.

– В этом году в военном параде примет участие 4,5 тыс.  военнослужащих, 250 единиц военной техники. Во время прохождения механизированной колонны будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже находятся на вооружении и те, которые проходят государственное испытание, – заявил Степан Полторак, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, всего по главной улице столицы пройдет 24 парадных расчета, которые представляют подразделения Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности и других формирований, которые выполняют задания по охране и обороне Украины.

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– Уже подтвердили участие 15 партнеров, большая часть из которых – из стран-членов НАТО, – заявил министр.

При этом Полторак отметил, что на параде будет также вооружение, находящееся в стадии завершения разработок и испытаний.

Ранее Факты ICTV писали, что в военном параде ко Дню независимости в Киеве впервые примет участие коробка из женщин-военнослужащих.

Фото: Степан Полторак

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