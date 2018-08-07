Первый паспорт и льготы: чего не получишь без прописки

Треть украинцев живут не по месту регистрации. И хотя законы гарантируют соблюдение прав всем гражданам страны, есть некоторые услуги, которые они не могут получить не по месту прописки.

Об этом пишет Украинская правда. Жизнь.

В частности, речь идет как минимум о 7 административных услугах, которые можно получить только по месту регистрации.

Оформление ID-карты

Да, загранпаспорт можно оформить в любом месте, но первый паспорт гражданина Украины (ID-карту) – только по месту регистрации.

Если же у вас старый паспорт, то при достижении 25-ти или 45-ти лет, придется вклеивать новую фотографию тоже по прописке.

Регистрация места проживания детей

Если новорожденного можно зарегистрировать прямо в роддоме онлайн, прописку ребенку нужно оформлять по месту регистрации родителей.

Оформить ребенка в 1 класс

Согласно новому закону об образовании, дети идут в 1 класс только по месту регистрации. Государство гарантирует место в школе, наиболее приближеной к месту жительства семьи. Если же родители годами живут без регистрации, ребенок вообще рискует не попасть в первый класс.

Получение льгот

Соцпомощь, пенсии, субсидии и другие льготы назначаются только по месту жительства заявителя.

Голосование на местных выборах

По Конституции каждый гражданин может принять участие в выборах, как общегосударственных, так и местных. Правда, в местных выборах человек сможет участвовать только по месту регистрации, даже если он много лет живет в другом городе.

Уплата налогов

Регистрация предпринимателей происходит по месту прописки, а налоги, которые они платят, идут в местный бюджет общины, в которой они зарегистрированы.

Суды

Независимо от вашего статуса (истец, ответчик, третье лицо, свидетель), судебную повестку вам пришлют по зарегистрированному адресу места жительства. Если место жительства или работы неизвестны, в суд могут вызвать через объявления на официальном сайте судебной власти Украины.

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К слову, ранее мы писали о том, как оформить биометрический паспорт за сутки и не стать жертвой мошенников.