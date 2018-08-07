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Повышение тарифов на электроэнергию: как изменятся цены для населения

Повышение тарифов для энергокомпаний не повлияет на стоимость электроэнергии для населения. Однако это приведет к росту тарифов для небытовых потребителей с 1 октября на 0,5-1%.

Електроенергія

Об этом заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко во время заседания комиссии.

– Хочу отметить, что мы сделали первый шаг к повышению заработных плат в структуре тарифов всех энергокомпаний. Отмечу, что в среднем увеличение заработной платы составит 10%, что соответственно влияет на увеличение тарифов.

Но увеличение розничного тарифа для бытовых потребителей составит от 0,5% до 1%, это не повлияет на оптовую цену электроэнергии, и также это повышение не коснется бытового потребителя, – сказала Кривенко.

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Напомним, 7 августа НКРЭКУ одобрила повышение с 1 октября тарифов на передачу электроэнергии по сетям компании-оператора Укрэнерго. Причиной роста тарифов стало увеличение расходов на зарплату.

Фото: Pixabay

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