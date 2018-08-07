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Умер режиссер Театра на Подоле Игорь Славинский

В Киеве умер режиссер-постановщик Театра на Подоле Игорь Славинский.

Ігор Славинський

Актер и режиссер-постановщик Театра на Подоле Игорь Славинский умер в Киеве, сообщил театральный критик Олег Вергелис в Facebook.

– Не стало Игоря Славинского… Печаль, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, Театру, – написал Вергелис.

Славинскому было 65 лет. Причина смерти режиссера не сообщается.

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В 2005 году он перенес операцию на сердце. Тогда ему установили искусственный клапан.

С 2008 года Славинский начал работать актером в Театре на Подоле и в том же году стал режиссером-постановщиком Театра.

В 2003 и 2009 годах становился лауреатом премии Киевская пектораль, а в 2010 – лауреатом театральной премии имени Амвросия Бучмы.

К слову, в США на 93-м году жизни скончалась актриса Шарлотта Рэй, известная по ситкомам Разные линии и Факты из жизни.

Фото: Театр на Подолі

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