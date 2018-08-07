Выборы 2019: СНБО рассмотрит противодействие вмешательству РФ

Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательства России в выборы президента Украины в 2019 году.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

– Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы, – написал он.

Порошенко подчеркнул, что “должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан”.

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Он отметил, что в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ попытается влиять на результаты выборов в Украине в 2019 году.

Фото: Facebook.