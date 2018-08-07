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Слава Украине! Порошенко поручил изменить военное приветствие

Президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект, который будет заменять устаревшие военные поздравления на Слава Украине.

ЗСУ

Президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект, который предусматривает замену военных приветствий ВСУ советского образца на Слава Украине и Героям слава, сообщает Укринформ.

– Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются военные уставы, потому что это определяется в военных уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом, – сказал министр обороны Степан Полторак.

Он добавил, что ранее зарегистрированный законопроект по этому поводу “сырой”.

По словам Полторака, во время военного парада в День Независимости в Киеве 24 августа как воинское приветствие будет использоваться Слава Украине и Героям слава.

Будете смотреть парад на День независимости?

Результаты

Читайте: Парад на День независимости Украины 2018: военные 15 стран и 250 единиц техники

К слову, в зоне операции объединенных сил проверили готовность подразделений армейской авиации.

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