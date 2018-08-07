Слава Украине! Порошенко поручил изменить военное приветствие

Президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект, который будет заменять устаревшие военные поздравления на Слава Украине.

Президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект, который предусматривает замену военных приветствий ВСУ советского образца на Слава Украине и Героям слава, сообщает Укринформ.

– Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются военные уставы, потому что это определяется в военных уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом, – сказал министр обороны Степан Полторак.

Он добавил, что ранее зарегистрированный законопроект по этому поводу “сырой”.

По словам Полторака, во время военного парада в День Независимости в Киеве 24 августа как воинское приветствие будет использоваться Слава Украине и Героям слава.

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К слову, в зоне операции объединенных сил проверили готовность подразделений армейской авиации.