Состояние Сенцова ухудшается – адвокат

У незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. У политзаключенного очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

Об этом сообщил Громадскому адвокат Дмитрий Динзе.

По его словам, у Олега Сенцова сейчас плохо с сердцем, его дважды пытались уговорить уехать в больницу.

Также ему стало плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него сейчас плохая переносимость жары.

Олег чувствует слабость во всем теле.

Несмотря на это, адвокат заверил, что Сенцов не планирует прекращать голодовку.

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Кроме того, Сенцов против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку “заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и, вероятнее всего, может только навредить ему”.

Также он против перевода в больницу где-нибудь, “поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть”.

Напомним, Олег Сенцов голодает уже 86-й день. Факты ICTV узнали, к чему может привести продолжение голодовки и как в разных странах влияли на подобные протесты.

Фото: УНИАН