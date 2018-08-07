Суд восстановил Бочковского на должности главы ГСЧС

Апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, частично удовлетворив апелляционную жалобу.

Таким образом, апелляционная жалоба Кабмина не была удовлетворена, сообщает Громадське.

По словам адвокатов Бочковского, он может выйти на работу или вечером 7 августа или 8-го утром.

Суд постановил, что Сергею Бочковскому должны компенсировать всю его зарплату за период с марта 2015 года, то есть более 500 тыс. грн.

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Сам Бочковский заявил, что все, кто причастен к его делу, должны нести ответственность.

Судья сообщил, что решение можно обжаловать.

Напомним, руководителя ГСЧС Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого задержали в прямом эфире на заседании правительства 25 марта 2015 года.

Тогда сообщалось, что их подозревают в организации преступных схем при закупке горючего по завышенным ценам.

Фото: Александр Синица/УНИАН