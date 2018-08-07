Цели в море и на суше уничтожены. Авиация в зоне ООС – в боевой готовности

В зоне операции объединенных сил проверили готовность подразделений армейской авиации.

По приказу командующего объединенных сил Сергея Наева в зоне ООС проверили готовность подразделений армейской авиации, успешно осуществили поражения по целям на суше и на море, сообщает пресс-центр ООС.

– По приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была проверена готовность подразделений армейской авиации. 6 августа летным экипажам и передовым авиационным наводчикам были определены задачи в установлении временных показателей на максимальных скоростях выйти в указанный район на побережье Азовского моря и осуществить поражения по целям на суше и на море, – говорится в сообщении.

Проверка подтвердила, что передовые авиационные наводчики умело навели вертолеты армейской авиации на определенные цели и поразили объекты.

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К слову, в Лисичанске задержали двух мужчин и женщину, которые подозреваются в убийстве 39-летнего участника ООС, который приехал навестить родителей.

Видео: пресс-центр ООС