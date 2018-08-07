В метро Киева хотят показывать время до прибытия следующего поезда

Киевсовет предложил установить в метрополитене табло обратного отсчета времени до прибытия поезда на станцию.
Соответствующий проект был зарегистрирован 3 августа на сайте КГГА.
Специальное табло может появиться в метро Киева до конца 2019 года.
Именно тогда появится информационная система, которая позволить видеть время до прибытия следующего поезда.
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Напомним, подобная петиция появилась на сайте КГГА еще в 2015 году и собрала необходимое количество голосов.
Однако тогда от идеи отказались и сочли проект слишком затратным.
Кстати, Министерство регионального развития планирует рассмотреть предложение по проектированию общественных туалетов в метро.
Фото: Киевметрополитен
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