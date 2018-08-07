ВСУ вскоре могут получить от Канады крупнокалиберные снайперские винтовки.
Об этом сообщает издание Минобороны Народная армия.
Речь идет о крупнокалиберной модели PGW LRT-3 калибра 12,7 мм, патрон.50 BMG, которая находится на вооружении армии Канады.
– Эту винтовку используют как высокоточное боевое оружие для успешного решения задач на дальних дистанциях. Максимальная эффективная дальность стрельбы этой винтовки составляет 1800 метров, – говорится в сообщении.
Фото: 93zj.blogspot.com
Фото: 93zj.blogspot.com
Фото: 93zj.blogspot.com
Украинская армия получит канадские снайперские винтовки PGW LRT-3 / 3 фотографии
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К слову, недавно правительство Канады приняло решение о предоставлении Украине $50 млн в течение пяти следующих лет.
Фото: na.mil.gov.ua, 93zj.blogspot.com
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