ВСУ вскоре могут получить от Канады крупнокалиберные снайперские винтовки.

Об этом сообщает издание Минобороны Народная армия.

Речь идет о крупнокалиберной модели PGW LRT-3 калибра 12,7 мм, патрон.50 BMG, которая находится на вооружении армии Канады.

– Эту винтовку используют как высокоточное боевое оружие для успешного решения задач на дальних дистанциях. Максимальная эффективная дальность стрельбы этой винтовки составляет 1800 метров, – говорится в сообщении.



Фото: 93zj.blogspot.com

Фото: 93zj.blogspot.com Фото: 93zj.blogspot.com Украинская армия получит канадские снайперские винтовки PGW LRT-3 / 3 фотографии

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К слову, недавно правительство Канады приняло решение о предоставлении Украине $50 млн в течение пяти следующих лет.

Фото: na.mil.gov.ua, 93zj.blogspot.com