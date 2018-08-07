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В Украине запретили вылов раков: причина и даты (ИНФОГРАФИКА)

Для сохранения популяции раков в Украине действует летне-осенний запрет на вылов этих речных обитателей.

Раки

Запреты временные и в разных областях будут действовать в разные промежутки времени, в зависимости от погодных условий, сообщает Минагрополитики.

В то же время в ведомстве напомнили, что на вылов раков в Украине есть несколько постоянных запретов, нарушение которых грозит штрафами.

В частности, одному лицу за сутки можно поймать 30 раков на водоемах общего пользования и 50 – на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Также запрещается их вылов в темное время суток с применением подсветки.

За превышение суточной нормы вылова раков предусмотрен штраф от 340 до 680 грн.

Кроме того, нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн за каждый экземпляр.

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К слову, напомним лучшие места в Киеве, где разрешена рыбалка, и за которую не нужно платить.

Фото: pixabay.com

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