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В Украине вырастут тарифы на электроэнергию – решение НКРЭКУ

В Украине одобрили решение повысить среднегодовые тарифы компании-оператора системы Укрэнерго на передачу электроэнергии.

Електроенергія

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг решила одобрить повышение среднегодовых тарифов на передачу электроэнергии по сетям компании-оператора Укрэнерго, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Цены повысят на 1,5% и введут в 2018 году. Причиной роста тарифов стало увеличение расходов на зарплату.

Также сообщается, что 1 октября 2018 года тариф на транспортировку электроэнергии будет увеличен на 5,2% (5,4 копейки за кВт-час).

Читайте: Что изменится с 1 августа 2018: тарифы и вступительная кампания

К слову, Укртелеком обратился в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации, с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.

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