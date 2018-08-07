Впервые в истории Украины! В Одессе суд арестовал живодера

Сотрудники Киевского отдела полиции Одессы впервые в истории Украины объявили гражданину о подозрении в жестоком обращении с животными. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.
– Сегодня впервые в истории Украины Киевский отдел полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области объявил гражданину подозрение за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными) и обратился с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей.
Киевский суд Одессы только что избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Это действительно первый случай привлечения к ответственности лица за такое преступление, с чем вас, коллеги, общество и зоозащитники, и поздравляю, – написал он.
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Форостяк подчеркнул, что это стало возможным также благодаря активной позиции зоозащитников и их сотрудничеству с правоохранительными органами, последовательной позиции Киевского отдела полиции и местной прокуратуры.
Напомним, в конце весны – начале лета стало известно о том, что в Одессе семья жестоко издевалась над животными.
Мужчина и женщина брали собак и котов якобы “в добрые руки”, а затем убивали их – выбрасывали с балкона, топили и наносили колото-резаные раны.
Фото: Ruslan Forostyak/Facebook