Вывоз мусора в Киеве станет отдельной услугой – тарифы (ИНФОГРАФИКА)

Новый тариф за вывоз мусора будет рассчитываться на количество зарегистрированных людей в помещении, а не на количество квадратных метров.

В среднем тариф составит 20-25 гривен в месяц на человека, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

Тариф будет рассчитываться по следующей формуле: средняя годовая норма на человека умножается на тариф предприятия-перевозчика и делится на 12 месяцев. Средняя годовая норма отходов на одного человека в год составляет 1,93 куб.м для домов с мусоропроводами, 2,15 куб.м для домов без мусоропроводов и 1,39 куб.м для общежитий. Основной вывоз мусора в Киеве осуществляет КП Киевкоммунсервис, тариф которого составляет 20-25 гривен на человека.

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Пантелеев отметил, что информация о количестве проживающих в квартире не всегда соответствует действительности. Он призвал киевлян написать соответствующие заявления, если эта цифра отличается от официальных данных.

К слову, Укртелеком обратился в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации, с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.

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