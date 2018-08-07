Покушение на Гандзюк: полиция показала второго подозреваемого

Полиция опубликовала фотографию второго подозреваемого в нападении с кислотой на активистку Екатерину Гандзюк.

Национальная полиция Украина опубликовала фотографию второго подозреваемого в нападении с кислотой на сотрудницу Херсонского городского совета и активистку Екатерину Гандзюк.

По версии следствия этот гражданин причастен к покушению на убийство активистки.

– Хочу, чтобы нам граждане, журналисты помогли установить личность еще одного будущего подозреваемого в совершении этого правонарушения, – сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

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К слову, херсонский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемого в покушении на убийство советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк в виде содержания под стражей.

Фото: пресс-служба Нацполиции