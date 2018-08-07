Жизнь в Крыму: прослушивание, новые дороги и дорогой алкоголь

Четыре года назад состоялась аннексия полуострова. Новости Крыма сообщали о безлюдных пляжах, изоляции с материком и перебоях с энергоснабжением. Шок от изменений прошел, и крымчане к ним привыкли. Факты ICTV пообщались с жителями и посетителями Крыма, чтобы узнать, как изменилась жизнь там за четыре года.

Новости Крыма – это чуть ли не первое, о чем у них спрашивают украинские собеседники. Мы поговорили с тремя героями. Один из них из-за оккупации оставил полуостров. Другая – ежегодно посещает родственников в Крыму. А еще одна собеседница учится заграницей и регулярно ездит в Севастополь, где проживают ее родители.

История 1: неинтересный Путин и дорогой алкоголь

Яна ежегодно посещает Крым. Приезжает туда летом к родственникам. Там, в поселке Черноморском, несмотря на то, что живет на материковой Украине, она в 2013 году сыграла свадьбу с мужем. Теперь ездит туда с маленькой дочкой.

Доехать до полуострова совсем не сложно, говорит Яна. Необходимо только пройти таможенный контроль. Загранпаспорт от украинцев не требуют. В самом Крыму передвигаться комфортно. Всюду ремонтируют дороги. То же касается и инфраструктуры: школы обновляют, детские сады строят.

Цены на продукты особо не отличаются от украинских. Проезд в общественном транспорте стоит около 6 гривен. А вот акцизные изделия – дорогие. На алкоголь цены выше, чем в Украине, а средняя стоимость пачки сигарет колеблется в диапазоне 70 гривен. Но в то же время люди получают неплохие выплаты. Бабушка Яны в пересчете на гривны получает 7 тысяч пенсии.

К украинцам жители полуострова относятся лояльно. В Крыму работает немало наших соотечественников в сфере обслуживания. Среди знакомых жителей полуострова нашей собеседницы тех, кто ностальгирует по возврату в состав Украины, нет. Так же, как и пророссийских сторонников.

– Политика мало кого интересует, Путин тоже. Главное, чтобы жить было легче, – рассказывает Яна.

А вот о ком точно грустят крымчане, так это по родным в Украине. Особенно госслужащие, которые не могут выехать за границу.

История 2: упадок бизнеса и процветание инфраструктуры

Елена (имя изменено) родом из Севастополя. Сейчас девушка учится в Чехии, однако два раза в год приезжает в Севастополь, где живут ее родители. Чтобы попасть домой, девушка ездила через Украину. Но потому, что это отнимает больше времени, теперь домой летает через Москву.

Так получается дороже, ведь перелет Прага-Москва-Симферополь стоит примерно 450 долларов США, а проезд Прага-Братислава-Киев-Новоалексеевка-Севастополь обходится где-то в 100 долларов. Но передвигаться по воздуху значительно быстрее и удобнее, рассказывает Елена.

Лучше всего себя после прихода на полуостров России чувствуют госслужащие, констатирует собеседница. У них неплохие зарплаты и стабильный доход. Однако на некоторые наиболее хлебные должности РФ поставила своих людей и оставила местных без работы. Не очень хорошо себя чувствуют и местные предприниматели. Многие развлекательных заведений и кафе не выдержали конкуренции российского бизнеса и закрылись.

Что касается настроений местных, то агрессии к проукраинским жителям Елена не замечала.

– Недавно мы праздновали День военно-морского флота России. На набережной собралась куча народу смотреть парад кораблей. Многие выкрикивали “Россия!”. И было слышно и крики “Украина”. И никаких конфликтов после этого не было.

В общем, крымчане демонстрируют аполитичность и не интересуются общественно-политической жизнью полуострова и РФ.

История 3: притеснения и провал туризма

Арсен Жумадилов – коренной крымчанин. До аннексии полуострова он имел собственное дело, а после 2014 года вынужден был переехать на материковую Украину. Здесь работал в команде уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа и возглавлял один из районов Одесской области.

Сейчас человек участвует в проекте Новые лидеры по программе содействия возвращения Крыма и утверждения крымскотатарского народа, как составляющей украинской нации. Арсен говорит, что из-за своей открытой антироссийской позиции, на полуостров он ездит очень редко, ведь не исключает задержания российскими силовиками.

Однако активист постоянно поддерживает связь с местными жителями и встречается с ними на территории материковой Украины. Арсен говорит, малый и средний бизнес в Крыму почти уничтожен. Хорошо дела идут в государственных корпораций и силовиков.

Туризм полуострова переживает упадок. Отдыхать туда ездят преимущественно российские госслужащие, которые не могут выезжать за границу. Они, как правило, пользуются путевками от работодателей и останавливаются в государственных санаториях. Там и питаются.

Таким образом, частные пансионаты и базы отдыха, которые до оккупации Крыма заселяли украинские туристы, пустуют. Так же, как и прибрежные кафе и рестораны.

Отличительная особенность крымчан – опасения слежки спецслужб.

– Недавно ко мне приезжали друзья из Крыма. Мы сидели в кафе и мне позвонили. Это был представитель Меджлиса. Мы открыто поговорили. Мои крымские друзья смотрели на меня с большим удивлением. Когда я закончил разговор, они удивились, что мы так открыто говорим по телефону.

В Крыму такие разговоры, по информации Жумадилова, пытаются вести через различные мессенджеры. Если же говорят по телефону, то не называют открыто имен и места встречи, ведь велика вероятность прослушиваний разговоров спецслужбами.

Terra Incognita

Новости Крыма для украинцев прикрыты туманной завесой. Реальную картину жизни полуострова из пропагандистских российских СМИ узнать невозможно. Так же, как и украинских, которые либо не имеют возможности подтвердить и проверить полученную информацию, или, так же, как и в РФ, кормят свою аудиторию сенсационными новостями, которые не всегда соответствуют действительности.

Остается разве что смотреть на временами пустые, а порой и заполненные людьми крымские пляжи с видеокамер прямой трансляции и узнавать новости от тех, кто живет в Крыму или ездит туда.

Яна Семенюк